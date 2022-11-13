أحمد الراوي في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 10:32 0:50 دقيقة أكد لاعب ألكوركون الإسباني، القطري أحمد الراوي أن نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكونُ استثنائيةً بما توفِره من إمكانات هائلة ومن ملاعب ومنشآت وذلك في لقاء حصري مع beIN SPORTS . مقابلات المنتخب القطري كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده 3:32 دقيقة الغوص ..بين الماضي و الحاضر 2:08 دقيقة معرض في القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو