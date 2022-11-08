أجواء استقبال الرحالة المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 17:30 5:03 دقيقة مراسلنا حمد نوّاف يطلعنا على أجواء الاستقبال الذي ناله الرحالة المغربي عبد الرزّاق البدوي في العاصمة القطرية الدوحة بعد رحلة دامت أكثر من أربعين يوما على متن درّاجة هوائيّة. وكان المغربي الذي انطلق من مدينة أوكسير الفرنسيّة قد وصل اليوم إلى الدوحة. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ عبد الرزّاق البدوي -آخر الفيديوهات 5:03 دقيقة أجواء استقبال المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة 5:07 دقيقة "كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:17 دقيقة مدينة "لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة 1:00 دقيقة مزراوي يسعى ليكون ضمن التشكيلة الأساسيّة للبايرن 2:22 دقيقة فليك يتحدّث عن استعدادات ألمانيا لـ"قطر 2022™" 0:35 دقيقة إنتر ميامي يمدد عقد نيفيل 0:34 دقيقة إيفرتون يحل ضيفاً على بورنموث في كأس الرابطة 0:36 دقيقة الإعلان عن موعد بداية الموسم القادم من البريميرليغ 0:38 دقيقة السلطات السعودية تكشف عن إجراءات السفر إلى قطر 0:39 دقيقة ماتشينو بدلاً من ناكاياما المصاب في قائمة اليابان