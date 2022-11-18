أجواء إيجابية في معسكر المنتخب البرازيلي من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 13:12 1:11 دقيقة أجواء إيجابية يعيشها نجومُ المنتخب البرازيلي خلال معسكرهم في تورينو الإيطالية وكالعادة فمن المستحيلِ أن يخلوَ أي تدريب لنجوم السيليسون من الغناءِ ورقصاتِ السامبا. تقارير إخبارية المنتخب البرازيلي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة رونالدو يؤكد على جاهزيته التامة لخوض كأس العالم 1:11 دقيقة أجواء إيجابية في معسكر المنتخب البرازيلي 2:31 دقيقة المنتخب الألماني جاهز لخوض غمار "قطر 2022™" 3:11 دقيقة أجواء رائعة وفعاليات مستمرة في الدوحة 0:51 دقيقة الاتحاد الغاني يكرم نجم منتخب النجوم السوداء آيو 0:52 دقيقة الركراكي يؤكد على جاهزية منتخب أسود الأطلس 1:01 دقيقة المنتخبُ المغربي يصل مكتمل الصفوف إلى الدوحة 8:52 دقيقة منتخب كرواتيا يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة 0:26 دقيقة بعثة المنتخب الياباني تحط الرحال في الدوحة 0:25 دقيقة البرتغال تنهي استعداداتها بفوز عريض على نيجيريا