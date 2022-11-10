أبرز ردود الفعل بشأن قائمة إنكلترا لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 10, 2022 20:53 5:06 دقيقة تعرّف على أبرز ردود الفعل في إنكلترا بشأن قائمة "الأسود الثلاثة" لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات المنتخب الإنكليزي إنكلترا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة المنتخب الفلبيني يتغلّب على نظيره الأردني 5:06 دقيقة أبرز ردود الفعل بشأن قائمة إنكلترا لـ"قطر 2022™" 0:37 دقيقة الإعلان عن قائمة البرتغال المشاركة في قطر 2022™ 1:09 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن مستقبل الكرة الأوروبية 3:13 دقيقة ماذا قال تشيتشي لمراسلتنا بشأن داني ألفيس ؟ 2:37 دقيقة الكشف عن مشروع أعمال توسعة مطار حمد الدولي 0:45 دقيقة لايبتسيش يكشف الحالة الصحية للكرواتي غفارديول 0:49 دقيقة الإعلان عن تشكيلة بولندا لـ"قطر 2022™" 4:17 دقيقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى الدوحة 9:08 دقيقة ساوثغيت يوجه الدعوة لجيمس ماديسون