وعن الصعوبات التي عانى منها المنتخب البلجيكي في مباراته أمام كندا قال آزار إن المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة "ولكننا تجاوزنا الأمر".

ونفى آزار أن يكون قد عانى من انخفاض في لياقته البدنية أو زيادة في الوزن ما أدى إلى تراجع مستواه مؤكداً أنه يمر بحالة جيدة على الصعيدين البدني والفني.

ويستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة منتخب أسود الأطلس المغربي الأحد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان المنتخب البلجيكي قد تخطى نظيره المنتخب الكندي بهدف نظيف في الجولة الأولى فيما فرض أسود الأطلس التعادل على المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم.