الحساب أكد أن الطرق المحيطة بكل من استاد البيت، واستاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، ستشهد تحويلات مرورية قبل ست ساعات من انطلاق المباريات، وحتى ثلاث ساعات بعد صافرة النهاية.

يذكر أن استاد البيت سيستضيف المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الإكوادوري في العشرين من نوفمبر الجاري على الساعة السابعة مساء..