آخر المستجدات المرورية حول استادات كأس العالم
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beIN SPORTS
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أعلن الحساب الرسمي لآخر مستجدات التنقل خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™على تويتر، عن الإجراءات المرورية للمناطق المحيطة ببعض الاستادات، في الأيام التي ستشهد مباريات فيها.
الحساب أكد أن الطرق المحيطة بكل من استاد البيت، واستاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، ستشهد تحويلات مرورية قبل ست ساعات من انطلاق المباريات، وحتى ثلاث ساعات بعد صافرة النهاية.
يذكر أن استاد البيت سيستضيف المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الإكوادوري في العشرين من نوفمبر الجاري على الساعة السابعة مساء..
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كأس العالم FIFA قطر 2022™
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