آخر أخبار منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS December 18, 2022 09:42 4:46 دقيقة الكثير من وسائل الإعلام تجمعت بالقرب من مقر إقامة منتخب فرنسا قبل ساعات من نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:18 دقيقة "شكراً قطر" الجملة الأكثر سماعاً في قطر 2022™ 4:46 دقيقة آخر أخبار منتخب فرنسا قبل نهائي قطر 2022™ 2:07 دقيقة آخر أخبار منتخب الأرجنتين قبل نهائي قطر 2022™ 1:02 دقيقة داليتش: صنعنا إنجازاً كبيراً وتحية للمنتخب المغربي 3:57 دقيقة تصريح مؤثر من بدر بانون 1:31 دقيقة الركراكي: قاتلنا في المباريات الـ7 3:49 دقيقة تتويج المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث 4:45 دقيقة المنتخب الكرواتي يحرز المركز الثالث في كأس العالم 1:43 دقيقة احتفالات دولة قطر باليوم الوطني 17:50 دقيقة سكالوني يؤكد أن منتخب فرنسا لا يعتمد على مبابي فقط