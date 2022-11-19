وصول بعثة منتخب صربيا إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 17:07 وصل المنتخب الصربي اليوم السبت إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات في كأس العالم FIFA قطر 2022™.