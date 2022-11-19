وصول بعثة منتخب صربيا إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 17:07 وصل المنتخب الصربي اليوم السبت إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات في كأس العالم FIFA قطر 2022™. . ويلعب المنتخب الصربي في المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل وسويسرا والكاميرون. كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الصربي السابق قطر والإكوادور يقصان شريط افتت اقرأ التالي سمو أمير دولة قطر يفتتح غداً ر اقرأ - آخر الأحداث November 19, 2022 17:47 لعيب آخر أفراد عائلة التعويذات التي نشأت عام 66 November 19, 2022 17:47 افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة November 19, 2022 17:26 سمو أمير دولة قطر يفتتح غداً كأس العالم November 19, 2022 17:07 وصول بعثة منتخب صربيا إلى الدوحة November 19, 2022 17:02 قطر والإكوادور يقصان شريط افتتاح البطولة November 19, 2022 16:56 طاقم تحكيم قطري لإدارة مباراة أميركا وويلز November 19, 2022 16:30 الحكم ويلتون سامبايو يقود مباراة السنغال وهولندا November 19, 2022 15:50 البرازيلي كلوس حكماً لمباراة إنكلترا وإيران November 19, 2022 15:05 وصول منتخب الكاميرون إلى العاصمة القطرية الدوحة November 19, 2022 14:49 إنفانتينو يزور مقر قنوات beIN SPORTS