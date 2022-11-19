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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

وصول بعثة منتخب صربيا إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

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وصل المنتخب الصربي اليوم السبت إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

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ويلعب المنتخب الصربي في المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل وسويسرا والكاميرون. 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الصربي
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