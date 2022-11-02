وزارة الداخلية القطرية تضبط كؤوساً مقلدة لكأس العالم

وذكر الوزارة أن ذلك يمثل مخالفة لتدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين، وذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الفيفا، تعزيز الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبطولة.

