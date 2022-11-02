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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

وزارة الداخلية القطرية تضبط كؤوساً مقلدة لكأس العالم

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أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية، تمكنت من ضبط 144 كأساً مقلداً لكأس العالم.

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وذكر الوزارة أن ذلك يمثل مخالفة لتدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين، وذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الفيفا، تعزيز الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبطولة.
 

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