هوية خليفة تيتي مدرب البرازيل ستُعرف في يناير

وكان تيتي أعلن في شباط/فبراير الماضي بأن مهمته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني لـ"سيليساو".

أدى هذا الإعلان إلى موجة من التكهنات في البرازيل بشأن من سيكون خليفته. لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد في بيان بأن "تركيزه هو بنسبة 100 في المئة على الفوز بكأس العالم للمرة السادسة بقيادة تيتي".

وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيش، الذي تولى منصبه في اذار/مارس "لم يتحدث قط مع أي مدير كرة قدم بشأن وظيفة التدريب بعد كأس العالم".

وقال رودريغيش في البيان: "أي خبر يخالف ذلك محط كذب. لن يتم النظر في هذه القضية الا في كانون الثاني/يناير".

أسماء مرشحة

وجاء البيان بعد شائعات هذا الأسبوع بأن مدرب المنتخب الوطني السابق مانو مينيزيس (2010-2012)، وصيف بطل الدوري البرازيلي مع إنترناسيونال قد يعود إلى منصبه.

ومن بين الأسماء الأخرى التي تم طرحها دوريفال جونيور الذي قاد فلامنغو إلى إحراز كأس ليبرتادوريس وغوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الرغم من أن الأخير سيطلب أجراً مرتفعا للغاية بالنسبة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ويملك تيتي (61 عاماً) سجلاً رائعاً على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات (رقم قياسي) يتضمن 57 فوزاً و14 تعادلاً وخمس هزائم تخللها الفوز بكوبا أميركا عام 2019 على أرضه.

وخرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2018 في ربع النهائي بعد الخسارة امام بلجيكا 1-2 لكنه يدخل كأس العالم في قطر كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، بعد مشوار مثالي في التصفيات الأميركية الجنوبية لم يخسر فيها أي مباراة.



