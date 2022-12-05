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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

نيمار أساسياً في مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية

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سيلعب نجم المنتخب البرازيلي نيمار أساسياً مساء اليوم الاثنين أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وكان نيمار تعرّض للإصابة في أول مباراة للبرازيل بالبطولة أمام صربيا والتي انتهت بفوز السيليساو بهدفين دون مقابل، ثم غاب عن المواجهتين الثانية والثالثة على التوالي لمنتخب بلاده أمام  كل من سويسرا (1-صفر) والكاميرون (صفر-1).

وعاد تيتي إلى التشكيلة التي دخل بها المباراة الأولى ضد صربيا باستثناء تغيير وحيد بمشاركة إيدير ميليتاو في مركز الظهير بدلا من أليكس ساندرو الذي أصيب في المباراة الثانية.

وأجرى المدرب العديد من التغييرات في المباراة الأخيرة ضد الكاميرون وأراح فينيسيوس جونيور وريشارليسون صاحب الهدفين ضد صربيا ورافينيا وكازيميرو الذين عادوا جميعًا الى التشكيلة ضد كوريا الجنوبية.

وتلتقي البرازيل في حال فوزها مع كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، الفائزة على اليابان بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي. 
 

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