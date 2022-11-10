نبذة موجزة عن تاريخ كأس العالم

وبعد أن تولى الفرنسي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1921، واصل المحامي سعيه نحو إنشاء مسابقة دولية في كرة القدم فكان اجتماع يوم 25 مايو 1928 تاريخياً إذ تم فيه الإقرار بإطلاق بطولة كأس النصر أو كأس جول ريميه.

• استضافت الأوروغواي في عام 1930 أول نسخة من كأس العالم.

• منتخب الأوروغواي أول من توّج بكأس النصر أو ما يسمى حالياً بكأس العالم.

• تم إلغاء بطولتي 1942 و1946 بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

• أقيمت النسخة الأولى من كأس جول ريميه (كأس العالم) بمشاركة 13 منتخباً.

• شارك 16 منتخباً في البطولة التي أقيمت في إيطاليا في عام 1934.

• في النسخة الثالثة من كأس العالم التي أقيمت في فرنسا في عام 1938 شارك 15 منتخباً في النهائيات.

• مرة أخرى، شارك 13 منتخباً في نهائيات البرازيل في عام 1950.

• انطلاقاً من نسخة 1954 بسويسرا وحتى بطولة الأرجنتين في عام 1987 ضمت المواجهات 16 منتخباً.

• ومع استضافة إسبانيا للنسخة 12 في عام 1982 وحتى إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1994 تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً.

• منذ نهائيات فرنسا في عام 1998، تم الترفيع مجدداً في عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 منتخباً.

• النسخة 23 من نهائيات كأس العالم التي ستقام في عام 2026 في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك ستدور بمشاركة 48 منتخباً.

• قطر هي أول دولة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي تفوز بشرف استضافة نهائيات كأس العالم.

• المنتخب البرازيلي هو المنتخب الوحيد الذي سجل حضوره في كل نهائيات كأس العالم.

• استطاع منتخبان فقط التتويج بلقب البطولة في مناسبتين متتاليتين، إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962).

• 8 منتخبات فقط تمكنت من احراز اللقب: البرازيل الأكثر تتويجاً بـ5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994 و2002) والمنتخب الألماني بـ4 ألقاب (1954، 1974، 1990 و2014) وإيطاليا كذلك بـ4 تتويجات (1934، 1938، 1982 و2006) والأرجنتين (1978 و1986) وفرنسا (1998 و2018) والأوروغواي (1930 و1950) وإنكلترا (1966) وإسبانيا (2010).

• المنتخب الألماني هو المنتخب الأكثر خوضاَ للمباريات النهائية (8 نهائيات فاز خلالها بـ4 ألقاب وخسر مثلها).

• قدمت منتخبات، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنكلترا وإسبانيا 12 لقباً للقارة الأوروبية بينما أعطت منتخبات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي 9 ألقاب للـ"كونميبول".

• سلمت كأس جول ريميه للفائزين انطلاقاً من نسخة 1930 وحتى عام 1970.

• تزامناً مع كأس العالم عام 1974 الذي أقيم في ألمانيا تم تسليم الرمز الجديد والحالي لكأس العالم للمنتخب البرازيلي الذي نجح في الظفر باللقب.

• في عام 1976 تم اختيار كولومبيا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكن السلطات هناك أعلنت لاحقاً عن عدم قدرتها على تنظيم البطولة نظراً لعجزها عن تحمل النفقات لتمنح المكسيك شرف تنظيم بطولة عام 1986 وقبل أشهر من صافرة البداية ضرب زلزال شديد المكسيك وخيم الشك على قدرة استضافة هذه الدولة للحدث العالمي إلا أنها تمسكت بالتنظيم.

• باتت المكسيك أول دولة في العالم تستضيف نهائيات كأس العالم في مناسبتين (1970 و1986).

• القارة الإفريقية نالت شرف تنظيم البطولة في مناسبة وحيدة كانت في عام 2010 بجنوب إفريقيا.

• القارة الآسيوية استضافت الحدث العالمي في مناسبتين، الأولى في كوريا الجنوبية واليابان في عام 2002 وفي قطر 2022.

• لأول مرّة في تاريخ كأس العالم، مُنحت كل من كوريا الجنوبية واليابان شرف التنظيم المشرك في عام 2002.

• استضافت القارة الأوروبية نهائيات كأس العالم في 11 مناسبة (إيطاليا 1934 و1990، فرنسا 1938 و1998، سويسرا 1954، السويد 1958، إنكلترا 1966، ألمانيا 1974، إسبانيا 1982، ألمانيا 2006 وروسيا 2018.

• أقيم كأس العالم في دول الـ"كونكاكاف" في 3 مناسبات، المكسيك 1970 و1986 والولايات المتحدة الأميركية في عام 1994.

• دارت 5 نهائيات في أميركا الجنوبية، (الأوروغواي 1930، البرازيل 1950 و2014، التشيلي 1962 والأرجنتين 1978.

• المنتخب المصري هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم وكان ذلك في إيطاليا في عام 1934.

• أول انتصار عربي في كأس العالم كان بإمضاء المنتخب التونسي في كأس العالم – الأرجنتين 1978 وكان أمام منتخب المكسيك (3-1).

• المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يـتأهل إلى الدور الثاني وكان ذلك في المكسيك عام 1986.

• المنتخبات العربية التي وصلت إلى نهائيات كأس العالم: تونس (6 مناسبات)، السعودية (6 مناسبات)، المغرب (6 مناسبات)، الجزائر (4 مرات)، مصر (3 مرات)، قطر (مرة واحدة)، الكويت (مرة واحدة)، العراق (مرة واحدة)، الإمارات (مرة واحدة).