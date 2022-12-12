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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

نادي أنجيه الفرنسي يؤكد إمكانية رحيل أوناحي وبوفال

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أعلن سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي، أنّه سيكون من الصعب على النادي الإبقاء على لاعبيه الدوليين المغربيين سفيان بوفال وعز الدين أوناحي عقب تألقهما في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وقال شعبان في تصريح له اليوم: "إنّ إدارة النادي عقدت اجتماعاً مع المدرب والمنسق الرياضي، ناقشوا خلاله كل السيناريوهات المحتملة المتعلقة برحيل اللاعبين لأيّ ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير أو الصيفية في يونيو المقبل".

وأشار رئيس نادي أنجيه إلى أنّه تلقى اتصالات من بعض الأندية بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعبين المغربيين.

وأضاف: "تعلمون جيداً أنّه لا يمكن أبداً كبح أيّ لاعب يريد الرحيل"، معرباً عن فخره لوجود اثنين من لاعبي النادي في صفوف منتخب بنصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في نصف نهائي المونديال الأربعاء باستاد البيت. 


 

سفيان بوفال منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™
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