ميسي يستهل تمارين الأرجنتين بمفرده

وكان أفضل لاعب في العالم سبع مرات والباحث عن لقبه الأول في المونديال، لم يخض تمارين الجمعة بعد وصول منتخب "البي سيلستي" إلى الدوحة، مكتفياً بالعمل داخل صالة اللياقة البدنية.

ووصل السبت إلى مقر تدريبات الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، في جامعة قطر، بعد عشر دقائق من زملائه في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.

وفيما خاض اللاعبون تمريناً جماعياً، بقي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة برشلونة الإسباني السابق مع فرد من الجهاز الطبي، وقام بعملية احماء وتقوية بعيداً تقريباً عن الكرة.

وفي نهاية الدقائق الـ15 المفتوحة للصحافيين، لم يكن البرغوث قد انضم إلى باقي اللاعبين. وقال متحدث باسم المنتخب لفرانس برس أن ميسي "سيلتحق برفاقه في وقت لاحق" وأنه لا يعاني أية مشكلة.

ووقعت الأرجنتين في مجموعة الثالثة تصم فضلاً عن السعودية، بولندا والمكسيك.