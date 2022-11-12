ميسي: "نسعى لتحقيق أفضل النتائج في كأس العالم FIFA قطر 2022™"



وشدّد ميسي على أنّه ورفاقه لديهم آمال كبيرة، وهم أكثر واقعية في التعامل مع منافسات مهمة مثل كأس العالم، واصفاً البطولة بأنها صعبة للغاية وتعتمد على التفاصيل الحاسمة.

وتحدث ميسي، في تصريحات اليوم، عن الضغوط التي يواجهها هو ورفاقه قبل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ قائلاً: "على مستوى الضغط، أعتقد أنه يتعين علينا عزل أنفسنا عن كل ما يعيشه الناس.. رغم أن لدينا آمالاً كبيرة، فإننا أيضًا واقعيون وندرك أننا نتحدث عن كأس العالم".

وأضاف: "إنها بطولة صعبة للغاية، التفاصيل فيها تكون حاسمة، وقد تجعلك خارج المنافسة"، مشيراً إلى أنّ اللاعبين يدركون ذلك ومهما كانت المباراة، فسيلعبونها بنفس الحدة والتركيز.

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته بالقول: "أعتقد أن هذا مهم للغاية، نعرف أننا لن نكون أبطالاً منذ البداية"، موضحاً أن سلسلة الانتصارات الأخيرة للمنتخب "إحصائية جيدة، لكننا لا نفكر في ذلك، لأنه بالتأكيد الخسارة ستأتي للأرجنتين في مرحلة ما، وسنتجاوزها، نحن مستعدون للأمور السيئة ونحن بخير".

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، الذي يعتبر أحد أبرز المرشّحين للقب، منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن المجموعة الثالثة، ويستهل المشوار بمواجهة المنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر الجاري، ثم يقابل المكسيك يوم 26 منه، ويختتم مبارياته في الدور الأول يوم 30 نوفمبر بمواجهة بولندا.