ميسي: "خروج ألمانيا المبكر يظهر قوة المنافسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™"



وقال ميسي، في تصريحات صحفية، إنّ عدم وصول المنتخب الألماني للأدوار الإقصائية في المونديال للنسخة الثانية على التوالي كان مفاجأة بالنسبة له، كما أنه يظهر مدى صعوبة وقوة المنافسة في المونديال الحالي، كأس العالم FIFA قطر 2022™، "ويوضح أيضاً أنّ اسم الفريق ليس مهماً".

وأشار إلى أنّه لم يكن يتوقع إخفاقاً مبكراً آخر للمنتخب الألماني في كأس العالم، لأنه يضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين المهمين كما أنّه فريق شاب: "ودائماً بين أفضل الفرق".

وودّع المنتخب الألماني المنافسة، بعد أن حلّ ثالثاً بأربع نقاط، وبفارق الأهداف خلف إسبانيا، في ترتيب المجموعة الخامسة التي تصدرها المنتخب الياباني بست نقاط.