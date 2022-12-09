موعد وكيفية مشاهدة مباراة إنكلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™

مشاهدة مباراة إنكلترا وفرنسا

معلومات البث المباشر لمباراة إنكلترا وفرنسا

تلتقي فرنسا حاملة اللقب مع إنكلترا للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم، آملة في تحقيق فوز أول عليها بعد أن سقطت مرتين أمامها سابقًا في دور المجموعات عامي 1966 و1982.

وتسعى فرنسا لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، في حين لا تزال إنكلترا تلهث خلف لقب ثان في المونديال بعد الذي حققته على أرضها في 1966.

إنكلترا وفرنسا – معلومات البث المباشر

• مباراة إنكلترا ضد فرنسا ستذاع اليوم السبت 10 كانون الأول/ديسمبر 2022.

• موعد بث مواجهة إنكلترا وفرنسا سيكون في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة إنكلترا وفرنسا ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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