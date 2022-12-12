موعد وكيفية مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا

معلومات البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

يسود التكافؤ بين الأرجنتين وكرواتيا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في كأس العالم لكرة القدم وودياً، فيما تبدو الثانية خبيرة في الأشواط الإضافية التي خاضتها خمس مرات في آخر ست مباريات ضمن الأدوار الاقصائية، وذلك قبل مبارزتهما الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، كرواتيا على البرازيل حاملة اللقب 5 مرات، والأرجنتين أمام هولندا.

حقق كل منهما فوزين مقابل تعادل واحد في إجمالي المواجهات الثنائية، علماً بأنهما تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في نهائيات 1998، بينما انتصرت كرواتيا 3-0 في روسيا 2018.

أما ودياً، فافتتحا سجل مواجهاتهما دون أهداف في 1994، فازت كرواتيا 3-2 في 2006 في الرمق الأخير، ثم ردّت الأرجنتين 2-1 في 2014 بهدف الفوز للنجم ليونيل ميسي.

الأرجنتين وكرواتيا – معلومات البث المباشر

• مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستكون منقولة يوم الثلاثاء في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022.

• موعد بث مواجهة الأرجنتين وكرواتيا سيكون في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة الأرجنتين وكرواتيا ستبثّ عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

لمشاهدة أبرز وأهم الأحداث الرياضية وللتعرف على أفضل الباقات والعروض قوموا بزيارة beIN CONNECT.