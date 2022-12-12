English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

مودريتش: "سنلعب مباراة العمر أمام الأرجنتين"

من قبل

قال لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، إنه يجب على المنتخب أن يلعب مباراة العمر من أجل تحقيق الفوز على نظيره الأرجنتيني، غداً الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

 وحذّر مودريتش في تصريح متلفز من أن يكون التركيز في المباراة على لاعب واحد، في إشارة منه إلى ليونيل ميسي، وقال في هذا السياق: "أريد أن ألعب، ولكن ليس ضد لاعب واحد.. بالطبع ميسي لاعب ممتاز، سنواجه مشاكل لإيقافه، ولكننا جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا".

وأردف نجم ريال مدريد: "منتخب الأرجنتين فريق كبير.. وسنحاول لعب أفضل مباراة في البطولة، أفضل مباراة في تاريخنا، وأتمنى أن يكون هذا كافياً للوصول للنهائي".

وقال: "يمكننا فقط أن نبذل أقصى ما عندنا، وأن نحاول بقوة، وهذه نقطة قوتنا.. وقبل أن أغادر للمشاركة في كأس العالم تحدثنا كثيراً في غرفة الملابس بمدريد، وقلت لهم إحذروا من كرواتيا".

كرواتيا منتخب الأرجنتين منتخب كرواتيا لوكا مودريتش كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق غياب تشواميني وأوباميكانو عن ا
اقرأ
غياب تشواميني وأوباميكانو عن الحصة التدريبية لمنتخب فرنسا
التالي مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في
اقرأ
مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في بث مباشر عبر beIN SPORTS
-

آخر الأحداث

>