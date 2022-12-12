مودريتش: "سنلعب مباراة العمر أمام الأرجنتين"

وحذّر مودريتش في تصريح متلفز من أن يكون التركيز في المباراة على لاعب واحد، في إشارة منه إلى ليونيل ميسي، وقال في هذا السياق: "أريد أن ألعب، ولكن ليس ضد لاعب واحد.. بالطبع ميسي لاعب ممتاز، سنواجه مشاكل لإيقافه، ولكننا جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا".

وأردف نجم ريال مدريد: "منتخب الأرجنتين فريق كبير.. وسنحاول لعب أفضل مباراة في البطولة، أفضل مباراة في تاريخنا، وأتمنى أن يكون هذا كافياً للوصول للنهائي".

وقال: "يمكننا فقط أن نبذل أقصى ما عندنا، وأن نحاول بقوة، وهذه نقطة قوتنا.. وقبل أن أغادر للمشاركة في كأس العالم تحدثنا كثيراً في غرفة الملابس بمدريد، وقلت لهم إحذروا من كرواتيا".