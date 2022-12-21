موتسيبي يؤمن بحظوظ بلوغ منتخب إفريقي نهائي مونديال 2026



وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي عقده في جوهانسبورغ إنّ المغرب "شرّع الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الحالي وأنا واثق من أن دولة إفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل".

وأردف: "الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة إفريقية بكأس العالم وهذا الهدف في متناول اليد".

ومع نظام جديد للمونديال المقبل في ظلّ مشاركة 48 منتخباً سيكون هناك تسعة أو 10 منتخبات من القارة السمراء، بدلاً من خمسة في مونديال قطر، في نهائيات عام 2026 التي ستستضفيها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صنع المغرب التاريخ في العرس الكروي العالمي الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي عندما أصبح أول ممثل من إفريقيا يصل إلى نصف النهائي.

وفاجأ منتخب "أسود الأطلس" بلجيكا في دور المجموعات (فاز 2-صفر)، قبل أن يقصي رجال المدرب وليد الركراكي منتخبين أوروبيين عريقين هما إسبانيا بركلات الترجيح والبرتغال 1-صفر في الدورين ثمن وربع النهائي توالياً، ليعود ويخسر أمام فرنسا، حاملة اللقب ووصيفة هذه النسخة، في نصف النهائي صفر-2.



وأضاف موتسيبي: "هناك 10 دول إفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم".

كما أشاد بالكاميرون وتونس بفوزهما المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، وفرنسا على التوالي بنفس النتيجة 1-صفر.

قال رئيس الاتحاد القاري: "يجب أن نفخر بما حققته الكاميرون وتونس، التي يتوجب عليهما وغيرهما من الدول الإفريقية التعلم من المغرب".

وفي حين لم تنجح الكاميرون وتونس في تجاوز دور المجموعات، بلغت السنغال ثمن النهائي حيث خرجت أمام انكلترا بخسارتها بثلاثية نظيفة.

وتعرضت السنغال، المتوجة بلقب أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة، لضربة معنوية قوية بإصابة نجمها مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه قبل انطلاق المنافسات، ما أدى إلى استبعاده من التشكيلة.

وشدد موتسيبي على أن الجزائر وبنين والمغرب ونيجيريا وزامبيا هي من بين الدول التي ترغب في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب غينيا التي كانت "غير مستعدة" للاستضافة.