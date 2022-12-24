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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

منح الأرجنتين والمغرب التقدير الأعلى في كأس العالم FIFA قطر 2022™

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المنتخبات صاحبة التقدير الأعلى في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليمنح الأرجنتين والمغرب تقدير "ممتاز".

reuters

وتوّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم عقب فوزه في النهائي الذي دار على أرضية استاد لوسيل على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهائية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.  

في المقابل، خاض أسود الأطلس مواجهات تاريخية في كأس العالم في قطر حيث تصدروا مجموعتهم السادسة بعد تعادلهم مع كرواتيا بدون أهداف قبل أن ينتصروا على بلجيكا بهدفين دون رد ثم على كندا (2-1) وكانت بداية المفاجآت المدوية عندما أطاح المنتخب المغربي بإسبانيا من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح (3-0) بعد التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي ثم الفوز المبهر على البرتغال بهدف دون رد في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تفوق المنتخب الفرنسي على المغرب بهدفين دون رد لتنتهي مشاركة المنتخب المغربي التاريخية بحصوله على المركز الرابع عقب خسارته (2-1) أمام كرواتيا.

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