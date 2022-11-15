ملف منتخب ويلز - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة الثانية لويلز في نهائيات كأس العالم بعد غيابها لمدة 64 عاماً عن العرس العالمي.
نوادر وإحصاءات
- تأهلت ويلز للمرة الثانية فقط لكأس العالم بعد أول مشاركة في 1958، وهي أطول مدة لمنتخب بين مشاركتين في البطولة (64 عاماً).
- في مشاركتها الوحيدة السابقة بالبطولة في 1958 تعادلت ويلز في جميع مبارياتها بدور المجموعات قبل أن تتأهل في مباراة فاصلة أمام المجر، لكنها ودّعت البطولة بخسارتها من البرازيل في ربع النهائي بفضل هدف للأسطورة بيليه بعمر 17 عاماً.
- خسرت ويلز مباراةً واحدة فقط خلال 10 مباريات بالتصفيات الأوروبية 2022، وتأهلت بفوزها على أوكرانيا في المباراة الفاصلة 1-0.
- إنكلترا التي ستواجهها ويلز في الجولة الثالثة من دور المجموعات، كانت أول منتخب أوروبي يتفوّق على ويلز في بطولة رسمية بفوزها عليها 2-1 في بطولة أمم أوروبا 2016.
- الهداف التاريخي لويلز غاريث بايل سجّل 5 أهداف في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. أهدافه الخمسة سجّلها في مباراتين فقط بتسجيله لهاتريك في الفوز على بيلاروسيا 3-2 وهدفين في نصف نهائي الملحق على النمسا 2-1.
- سيكون مدرب ويلز روب بايج ثاني مدرب ويلزي يشارك في كأس العالم بعد جيمي مورفي الذي قاد منتخب بلاده في 1958.
ملف منتخب ويلز
- تأسيس الاتحاد الويلزي لكرة القدم: 1876
- تصنيف الفيفا: 18
- المشاركات: 2
منتخب ويلز في كأس العالم
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أبرز المعلومات عن المنتخب الويلزي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: روب بايج
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بعد توقيف رايان غيغز من قبل الاتحاد على خلفية محاكمته، عيّن الاتحاد الويلزي مساعده، الدولي السابق روب بايج مدرباً للمنتخب الوطني الذي قاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.
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نجم الفريق: غاريث بايل
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غاريث بايل هو الهداف التاريخي للمنتخب الويلزي وقائده. سجّل 5 أهداف في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وساهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلاده إلى العرس العالمي بقطر.
مثّل بايل (33 عاماً) نجم ريال مدريد وتوتنهام سابقاً، منتخب ويلز في 108 مباريات وسجّل 40 هدفاً.
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جدول مباريات ويلز في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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21 نوفمبر 2022
|استاد أحمد بن علي
|الولايات المتحدة - ويلز
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25 نوفمبر 2022
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استاد أحمد بن علي
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ويلز - إيران
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29 نوفمبر 2022
22:00
|استاد أحمد بن علي
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ويلز - إنكلترا