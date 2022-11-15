ملف منتخب ويلز - كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: روب بايج

بعد توقيف رايان غيغز من قبل الاتحاد على خلفية محاكمته، عيّن الاتحاد الويلزي مساعده، الدولي السابق روب بايج مدرباً للمنتخب الوطني الذي قاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.