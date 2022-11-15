ملف منتخب كرواتيا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائيات كأس العالم 6 مرات أعوام (1998 - 2002 - 2006 - 2014 - 2018 - 2022 ) ويعد أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثالث في فرنسا عام 1998 والصعود للنهائي والحصول على المركز الثاني في النسخة السابقة من المونديال التي استضافتها روسيا عام 2018.

نوادر وإحصاءات

● خسرت كرواتيا مباراتها الافتتاحية في ثلاث من مبارياتها الخمس في كأس العالم، باستثناء 1998 (وصلت إلى نصف النهائي) و 2018 (وصلت إلى النهائي).

● فقط الدنمارك (8) حافظت على نظافة شباكها في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم الأوروبية 2022 أكثر من كرواتيا (7) ، التي استقبلت أربعة أهداف فقط في مبارياتها العشر في المجموعة (ف7 ت2 خ1).

● شارك لوكا مودريتش في البطولات الدولية الكبرى أكثر من أي لاعب كرواتي آخر (25). ومع انضمامه إلى هذه البطولة، لم يسبق لأي لاعب أن شارك في كل من كأس العالم وبطولة أوروبا خلال ثلاثة عقود مختلفة، وهو أمر يمكن أن يحققه مودريتش في قطر.

● شارك إيفان بيريسيتش بشكل مباشر في أهداف أكثر من أي لاعب آخر لكرواتيا في تاريخ البطولات الكبرى (9 أهداف + 5 أهداف في كأس العالم + اليورو). في الواقع، إنه واحد من اثنين فقط من اللاعبين الأوروبيين الذين سجلوا و / أو صنعوا هدفاً على الأقل في كل من البطولات الدولية الخمس الكبرى الأخيرة والآخر هو كريستيانو رونالدو.

ملف منتخب كرواتيا

تأسيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: 1912

تصنيف الفيفا: 12

المشاركات: 6

منتخب كرواتيا في كأس العالم