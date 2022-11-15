ملف منتخب قطر - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة الأولى للعنابي القطري بطل كأس آسيا 2019 في نهائيات كأس العالم بصفته المنتخب المستضيف للعرس العالمي.
نوادر واحصاءات
- تشارك قطر في كأس العالم للمرة الأولى. وهي أول دولة عربية تحتضن منافسات البطولة.
- تطمح قطر أن تتجنّب أن تكون ثاني دولة تستضيف البطولة ولا تنجح في تخطّي دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا 2010.
- تتطلع قطر أن تصبح أول دولة آسيوية تفوز في أول مباراة لها على الإطلاق في كأس العالم.
- قطر حاملة لقب كأس آسيا تفوّقت على اليابان 3-1 في النهائي 2019، سجّلت 19 هدفاً واستقبلت هدفاً وحيداً خلال كأس آسيا.
- تصدّر المعز علي ترتيب هدافي كأس آسيا 2019 مسجلاً 9 أهداف (من 10 تسديدات على المرمى) خلال 7 مباريات. وهو أكثر لاعب سجّل في نسخة واحدة من البطولة.
ملف منتخب قطر
- تأسيس الاتحاد القطري لكرة القدم: 1960
- تصنيف الفيفا: 51
- المشاركات: 1
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أبرز المعلومات عن المنتخب القطري قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: فيليكس سانشيز
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قاد المدرب الإسباني البالغ من العمر 46 عاماً المنتخب القطري إلى التتويج بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات بعد أن قدّم العنابي أداءً كبيراً في البطولة اختتمه بالفوز على اليابان 3-1 في المباراة النهائية.
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نجم الفريق: أكرم عفيف
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أكرم عفيف (26 عاماً) هو أحد نجوم العنابي. مثّل منتخب بلاده في 89 مباراة دولية وسجّل 26 هدفاً، ولعب دوراً كبيراً في تتويج قطر بلقب كأس آسيا 2019.
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جدول مباريات قطر في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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20 نوفمبر 2022
|استاد البيت
|قطر - الإكوادور
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25 نوفمبر 2022
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استاد الثمامة
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قطر - السنغال
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29 نوفمبر 2022
|استاد البيت
|هولندا - قطر