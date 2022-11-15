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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب قطر - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرف على ملف منتخب قطر صاحب الضيافة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال.

Reuters

ستكون هذه المشاركة الأولى للعنابي القطري بطل كأس آسيا 2019 في نهائيات كأس العالم بصفته المنتخب المستضيف للعرس العالمي.

نوادر واحصاءات

  •  تشارك قطر في كأس العالم للمرة الأولى. وهي أول دولة عربية تحتضن منافسات البطولة.
  • تطمح قطر أن تتجنّب أن تكون ثاني دولة تستضيف البطولة ولا تنجح في تخطّي دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا 2010.
  • تتطلع قطر أن تصبح أول دولة آسيوية تفوز في أول مباراة لها على الإطلاق في كأس العالم.
  • قطر حاملة لقب كأس آسيا تفوّقت على اليابان 3-1 في النهائي 2019، سجّلت 19 هدفاً واستقبلت هدفاً وحيداً خلال كأس آسيا.
  • تصدّر المعز علي ترتيب هدافي كأس آسيا 2019 مسجلاً 9 أهداف (من 10 تسديدات على المرمى) خلال 7 مباريات. وهو أكثر لاعب سجّل في نسخة واحدة من البطولة.

ملف منتخب قطر

  • تأسيس الاتحاد القطري لكرة القدم: 1960
  • تصنيف الفيفا: 51
  •  المشاركات: 1

منتخب قطر في كأس العالم

 أبرز المعلومات عن المنتخب القطري قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: فيليكس سانشيز

قاد المدرب الإسباني البالغ من العمر 46 عاماً المنتخب القطري إلى التتويج بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات بعد أن قدّم العنابي أداءً كبيراً في البطولة اختتمه بالفوز على اليابان 3-1 في المباراة النهائية.

نجم الفريق: أكرم عفيف

 أكرم عفيف (26 عاماً) هو أحد نجوم العنابي. مثّل منتخب بلاده في 89 مباراة دولية وسجّل 26 هدفاً، ولعب دوراً كبيراً في تتويج قطر بلقب كأس آسيا 2019.

جدول مباريات قطر في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

20 نوفمبر 2022
19:00

 استاد البيت قطر - الإكوادور

25 نوفمبر 2022
16:00

استاد الثمامة

قطر - السنغال

29 نوفمبر 2022
18:00

 استاد البيت هولندا - قطر
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