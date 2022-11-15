ملف منتخب قطر - كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: فيليكس سانشيز

قاد المدرب الإسباني البالغ من العمر 46 عاماً المنتخب القطري إلى التتويج بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات بعد أن قدّم العنابي أداءً كبيراً في البطولة اختتمه بالفوز على اليابان 3-1 في المباراة النهائية.