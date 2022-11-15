ملف منتخب بولندا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستشارك بولندا في كأس العالم للمرة التاسعة (1938، 1974، 1978، 1982، 1986، 2002، 2006، 2018 و2022).

وهي المشاركة الرابعة للمنتخب البولندي في النسخ الست الأخيرة من نهائيات كأس العالم (2002، 2006، 2018، 2022).

نوادر وإحصاءات

● فازت بولندا بمباراة واحدة فقط من مبارياتها الثماني السابقة في افتتاح كأس العالم (ت3 خ4) ، حيث فازت 3-2 على الأرجنتين في عام 1974 مع تسجيل غرزيغروز لاتو ثنائية. بولندا بلا فوز في مبارياتها الست الأخيرة (ت3 خ3) ، وخسرت آخر ثلاث مباريات.

● تم إقصاء بولندا من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم 2018 على الرغم من أنها فازت في مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد اليابان (1-0) - فازت آخر مرة بمباريات متتالية في كأس العالم في عام 1982 (ضد بيرو وبلجيكا).

● سجلت بولندا 32 هدفا في التصفيات (بما في ذلك البلاي أوف). فقط إنكلترا (39) وألمانيا (36) وهولندا (33) سجلت المزيد بين الفرق الأوروبية في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

● كان لروبرت ليفاندوفسكي يد في 13 هدفا في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ (9 أهداف و 4 تمريرات حاسمة) ، أي أكثر من ضعف أي لاعب بولندي آخر.

ملف منتخب بولندا

تأسيس الاتحاد البولندي لكرة القدم: 1919

تصنيف الفيفا: 26

المشاركات: 9