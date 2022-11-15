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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب بولندا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرّف على ملف منتخب بولندا المشارك في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والذي سيتنافس مع منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك في المجموعة الثالثة.

Reuters

ستشارك بولندا في كأس العالم للمرة التاسعة (1938، 1974، 1978، 1982، 1986، 2002، 2006، 2018 و2022).

وهي المشاركة الرابعة للمنتخب البولندي في النسخ الست الأخيرة من نهائيات كأس العالم (2002، 2006، 2018، 2022).

نوادر وإحصاءات

●    فازت بولندا بمباراة واحدة فقط من مبارياتها الثماني السابقة في افتتاح كأس العالم (ت3 خ4) ، حيث فازت 3-2 على الأرجنتين في عام 1974 مع تسجيل غرزيغروز لاتو ثنائية. بولندا بلا فوز في مبارياتها الست الأخيرة (ت3 خ3) ، وخسرت آخر ثلاث مباريات.
●    تم إقصاء بولندا من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم 2018 على الرغم من أنها فازت في مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد اليابان (1-0) - فازت آخر مرة بمباريات متتالية في كأس العالم في عام 1982 (ضد بيرو وبلجيكا).
●    سجلت بولندا 32 هدفا في التصفيات (بما في ذلك البلاي أوف). فقط إنكلترا (39) وألمانيا (36) وهولندا (33) سجلت المزيد بين الفرق الأوروبية في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. 
●    كان لروبرت ليفاندوفسكي يد في 13 هدفا في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ (9 أهداف و 4 تمريرات حاسمة) ، أي أكثر من ضعف أي لاعب بولندي آخر. 

ملف منتخب بولندا

  • تأسيس الاتحاد البولندي لكرة القدم: 1919
  • تصنيف الفيفا: 26
  •  المشاركات: 9

 

منتخب بولندا في كأس العالم

أبرز المعلومات عن المنتخب البولندي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: تشيسلاف ميشنيفيتش 

 سيكون تشيسلاف ميشنيفيتش (52 عامًا) ثامن مدرب مختلف يتولى مسؤولية بولندا في كأس العالم لكرة القدم، مع أنتوني بيتشنيتشيك الوحيد الذي تولى المسؤولية في نسختين مختلفتين (1982، 1986).

نجم الفريق: 

روبرت ليفاندوفسكي

يعدّ المهاجم روبرت ليفاندوفسكي (34 عامًا) أبرز لاعبي المنتخب البولندي. خاض المهاجم المخضرم 134 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجّل خلالها 76 هدفًا.

جدول مباريات بولندا في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

22 نوفمبر 2022
19:00

استاد 974

المكسيك - بولندا

26 نوفمبر 2022
16:00

استاد المدينة التعليمية

بولندا - السعودية

30 نوفمبر 2022
22:00

استاد 974

 بولندا - الأرجنتين
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