ملف منتخب بلجيكا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

لم يتأهل أي منتخب أوروبي إلى بطولات كأس العالم أكثر من بلجيكا دون الفوز بها هذا هو ظهورهم الـ14.

خاض المنتخب البلجيكي الملقب بالشياطين الحمر نهائيات كأس العالم منذ النسخة الأولى عام 1930 ثم تأهل عقب ذلك لنهائيات أعوام 1934 - 1938 - 1954 - 1970 - 1982 - 1986 - 1990 - 1994 - 1998 - 2002 - 2014 - 2018، وفي النسخة السابقة في روسيا حقق البلجيك أفضل مركز لهم في كأس العالم بحصولهم على المركز الثالث.

نوادر وإحصاءات

● بلجيكا هي واحدة من ثلاثة منتخبات، إلى جانب البرازيل وفرنسا، وصلت إلى الدور ربع النهائي في كل من آخر بطولتين لكأس العالم.

● منذ خسارتها مباراتها الأخيرة في المجموعة في عام 1994 (0-1 ضد المملكة العربية السعودية) ، لم تهزم بلجيكا في جميع مبارياتها الـ12 في دور المجموعات في كأس العالم. لقد فازت في كل من مبارياتها السبع الأخيرة في المسابقة، فازت البرازيل فقط بثماني مباريات متتالية في دور المجموعات في كأس العالم (مرتين ، بين 1986-1994 و 2002-2010).

● ساهم كيفن دي بروين وإيدن هازارد بشكل جماعي في 45% من أهداف بلجيكا في البطولات الدولية الكبرى منذ كأس العالم 2014 (18 من أصل 40). كما أنهم أفضل مقدمي المساعدة في مثل هذه المسابقات بين اللاعبين الأوروبيين خلال تلك الفترة (9 تمريرات حاسمة لكل منهم).

● منذ أول كأس عالم لروميلو لوكاكو في عام 2014 يعد كريستيانو رونالدو (13) اللاعب الأوروبي الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر من المهاجم البلجيكي (11) في البطولات الدولية الكبرى.

ملف منتخب بلجيكا

تأسيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم: 1895

تصنيف الفيفا: 2

المشاركات: 14

منتخب بلجيكا في كأس العالم