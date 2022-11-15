ملف منتخب الولايات المتحدة - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة الحادية عشرة للولايات المتحدة الأميركية في نهائيات كأس العالم والأولى منذ عام 2014.
نوادر واحصاءات
- تأهلت الولايات المتحدة الأميركية للمرة الحادية عشرة إلى نهائيات كأس العالم، والأولى منذ 2014 عندما ودّعت البطولة على يد بلجيكا في دور الـ16.
- فقط المكسيك (17 مرة) شاركت في كأس العالم أكثر من الولايات المتحدة من دول الكونككاف، فيما وصلت أميركا للأدوار الإقصائية في 3 من آخر 4 مشاركات في نُسخ 2002 و2010 و2014.
- حافظت الولايات المتحدة على نظافة شباكها مرتين في آخر 27 مباراة خاضتها في كأس العالم، واستقبلت شباكها 46 هدفاً. كانت قد حافظت على نظافة شباكها في 3 من أول 6 مباريات بين 1930 و1950.
- أنهت الولايات المتحدة المرحلة الثالثة من التصفيات خلف كندا والمكسيك، بالرغم من تسجيلها 21 هدفاً. فقط كندا سجّلت أكثر منها (23 هدفاً).
- تألق اللاعب ريكاردو بيبي أكثر من أي لاعب أميركي آخر بالتصفيات (سجّل 3 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة).
- بعد تمثيله الولايات المتحدة كلاعب في كأس العام 2002، سيقود غريغ بيرهالتر منتخب بلاده في دور المدرّب الوطني.
ملف منتخب الولايات المتحدة
- تأسيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم: 1913
- تصنيف الفيفا: 15
- المشاركات: 11
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أبرز المعلومات عن المنتخب الأميركي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: غريغ بيرهالتر
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المدرب بيرهالتر (49 عاماً) الذي تولى تدريب الولايات المتحدة في العام 2018 يعود إلى كأس العالم هذه المرة كمدرب آملاً في قيادة بلاده إلى الأدوار الإقصائية كما في نهائيات 2002 و2010 و2014.
بيرهالتر لعب 44 مباراة دولية، وخاض مع الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية ونهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا.
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نجم الفريق: كريستيان بوليسيتش
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بوليسيتش (24 عاماً) لاعب تشلسي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند السابق هو أحد أبرز لاعبي المنتخب الأميركي. خاض 52 مباراة دولية وسجّل 21 هدفاً.
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جدول مباريات أميركا في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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21 نوفمبر 2022
|استاد أحمد بن علي
|الولايات المتحدة - ويلز
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25 نوفمبر 2022
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استاد البيت
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إنكلترا - الولايات المتحدة
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29 نوفمبر 2022
|استاد الثمامة
|إيران - الولايات المتحدة