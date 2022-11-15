ملف منتخب الولايات المتحدة - كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب بيرهالتر (49 عاماً) الذي تولى تدريب الولايات المتحدة في العام 2018 يعود إلى كأس العالم هذه المرة كمدرب آملاً في قيادة بلاده إلى الأدوار الإقصائية كما في نهائيات 2002 و2010 و2014.

بيرهالتر لعب 44 مباراة دولية، وخاض مع الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية ونهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا.