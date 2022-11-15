ملف منتخب المكسيك - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستشارك المكسيك في كأس العالم للمرة الـ17 (1930، 1950، 1954، 1958، 1962، 1966، 1970، 1978، 1986، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022)، وستكون نسخة قطر 2022 المرة الثامنة على التوالي.

نوادر وإحصاءات

● نجحت المكسيك في تخطّي دور المجموعات في آخر 8 مشاركات، وآخر مرة فشلت في تخطّي هذا الدور في 1978. في الواقع فازت المكسيك في مباراتها الافتتاحية في 5 من آخر 6 مشاركات (ت1).

● خلال المرحلة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف، تمتلك المكسيك أكبر عدد من المسجلين المختلفين (باستثناء الأهداف العكسية) إذ سجلت أهدافها الـ17 بواسطة 13 لاعباً.

● حافظت المكسيك على نظافة شباكها في المرحلة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف أكثر من أي منتخب آخر (8). ولكن كندا (7) فقط تلقّت أهدافاً أقل من المكسيك (8).

● غييرمو أوتشوا اللاعب المكسيكي الوحيد الذي شارك في جميع مباريات المسكيك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (14). لقد شارك في جميع مباريات المنتخب في آخر مشاركتين بكأس العالم (8) (2014-2018) وقد يصبح ثاني حارس مكسيكي يشارك في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم بعد أنتونيو كاربخال (5 بين 1950 و1966).

ملف منتخب المكسيك

تأسيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم: 1922

تصنيف الفيفا: 13

المشاركات: 17