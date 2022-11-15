ملف منتخب المكسيك - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستشارك المكسيك في كأس العالم للمرة الـ17 (1930، 1950، 1954، 1958، 1962، 1966، 1970، 1978، 1986، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022)، وستكون نسخة قطر 2022 المرة الثامنة على التوالي.
نوادر وإحصاءات
● نجحت المكسيك في تخطّي دور المجموعات في آخر 8 مشاركات، وآخر مرة فشلت في تخطّي هذا الدور في 1978. في الواقع فازت المكسيك في مباراتها الافتتاحية في 5 من آخر 6 مشاركات (ت1).
● خلال المرحلة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف، تمتلك المكسيك أكبر عدد من المسجلين المختلفين (باستثناء الأهداف العكسية) إذ سجلت أهدافها الـ17 بواسطة 13 لاعباً.
● حافظت المكسيك على نظافة شباكها في المرحلة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف أكثر من أي منتخب آخر (8). ولكن كندا (7) فقط تلقّت أهدافاً أقل من المكسيك (8).
● غييرمو أوتشوا اللاعب المكسيكي الوحيد الذي شارك في جميع مباريات المسكيك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (14). لقد شارك في جميع مباريات المنتخب في آخر مشاركتين بكأس العالم (8) (2014-2018) وقد يصبح ثاني حارس مكسيكي يشارك في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم بعد أنتونيو كاربخال (5 بين 1950 و1966).
ملف منتخب المكسيك
- تأسيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم: 1922
- تصنيف الفيفا: 13
- المشاركات: 17
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أبرز المعلومات عن المنتخب المكسيكي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: جيراردو مارتينو
|ستكون كأس العالم 2022 المشاركة الثانية للمدرب جيراردو مارتينو (59 عامًا) بعد أن قاد منتخب باراغواي للدور ربع النهائي في كأس العالم 2010 قبل أن يودّع البطولة على يد إسبانيا التي توجّت باللقب.
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نجم الفريق:
راوول خيمينيز
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يعدّ المهاجم راوول خيمينيز (31 عامًا) أبرز لاعبي المنتخب المكسيكي. خاض المهاجم المخضرم 94 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجّل خلالها 29 هدفًا.
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جدول مباريات المكسيك في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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22 نوفمبر 2022
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استاد 974
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المكسيك - بولندا
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26 نوفمبر 2022
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استاد لوسيل
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الأرجنتين - المكسيك
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30 نوفمبر 2022
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استاد لوسيل
|السعودية - المكسيك