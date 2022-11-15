ملف منتخب المغرب - كأس العالم FIFA قطر 2022™

يشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم للكرة السادسة في تاريخه بعد الظهور في بطولات ( 1970 - 1986 - 1994 - 1998 - 2018)، ويعد التأهل إلى ثمن النهائي في مونديال المكسيك عام 1986 هو أفضل إنجاز لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم.
نوادر وإحصاءات
● تأهل المغرب لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ (1994-1998).
● فاز المغرب في مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات بكأس العالم (ت2 خ7) وكانت أمام اسكتلندا في 1998 (3-0).
● اثنان من 4 أهداف استقبلها المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 كانت بعد الدقيقة 90، لم يستقبل أي منتخب أهدافاً أكثر منها في تلك النسخة خلال هذه الدقائق.
● قد يصبح يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجّل في نسختين مختلفتين من كأس العالم. لقد سجّل ضد إسبانيا في 2018.
ملف منتخب المغرب
تأسيس الاتحاد المغربي رلكرة القدم: 1956
تصنيف الفيفا: 22
المشاركات: 6
منتخب المغرب في كأس العالم
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أبرز المعلومات عن المنتخب المغربي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب:
وليد الركراكي
|يبلغ وليد الركراكي من العمر 47 عاماً وهو حديث العهد بالمنتخب المغربي حيث تولى المهمة في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2022 خلفاً للفرنسي البوسني وحيد خليلودزيتش ويعد تتويجه مع الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022 هو أفضل إنجاز في مسيرته التدريبية.
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نجم الفريق:
أشرف حكيمي
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يعد أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الشاب البالغ من العمر 23 عاماً هو أبرز نجوم أسود الأطلس في الوقت الحالي حيث يعد من أعمدة فريق سان جيرمان ومنتخب بلاده ويعتبره الكثيرون أحد أفضل الظهراء في العالم حاليا علماً بأنه يمتلك قدرات هجومية رائعة.
وحتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 شارك أشرف حكيمي في 53 مباراة مع المنتخب المغربي أحرز فيها 8 أهداف.
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جدول مباريات المنتخب المغربي في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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23 نوفمبر 2022
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استاد البيت
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المغرب - كرواتيا
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27 نوفمبر 2022
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استاد الثمامة
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بلجيكا - المغرب
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1 ديسمبر 2022
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استاد الثمامة
|كندا - المغرب