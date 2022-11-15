ملف منتخب المغرب - كأس العالم FIFA قطر 2022™

يشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم للكرة السادسة في تاريخه بعد الظهور في بطولات ( 1970 - 1986 - 1994 - 1998 - 2018)، ويعد التأهل إلى ثمن النهائي في مونديال المكسيك عام 1986 هو أفضل إنجاز لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم.

نوادر وإحصاءات

● تأهل المغرب لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ (1994-1998).

● فاز المغرب في مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات بكأس العالم (ت2 خ7) وكانت أمام اسكتلندا في 1998 (3-0).

● اثنان من 4 أهداف استقبلها المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 كانت بعد الدقيقة 90، لم يستقبل أي منتخب أهدافاً أكثر منها في تلك النسخة خلال هذه الدقائق.

● قد يصبح يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجّل في نسختين مختلفتين من كأس العالم. لقد سجّل ضد إسبانيا في 2018.

ملف منتخب المغرب

تأسيس الاتحاد المغربي رلكرة القدم: 1956

تصنيف الفيفا: 22

المشاركات: 6

منتخب المغرب في كأس العالم