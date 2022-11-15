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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب السنغال - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرف على ملف منتخب السنغال في كأس العالم FIFA قطر 2022™ حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإكوادور وهولندا وقطر.

AFP

ستكون هذه المشاركة الثالثة للسنغال في نهائيات كأس العالم بعد مشاركتها في نسخة 2022 في اليابان وكوريا و2018 في روسيا.

نوادر واحصاءات

  • تأهلت السنغال للمرة الثالثة إلى كأس العالم بعد 2002 (خرجت من الدور ربع النهائي) و2018 (خرجت من دور المجموعات).
  • السنغال ثالث منتخب إفريقي حامل للقب كأس إفريقيا يشارك في كأس العالم في القرن الـ21 بعد الكاميرون 2002 ونيجيريا 2014.
  • في 2018، السنغال أصبحت أول منتخب يودّع كأس العالم بفارق نقاط اللعب النظيف. تعادلت مع اليابان في المجموعة الثامنة بالنقاط والأهداف، لكنها تلقّت بطاقات صفراء أكثر منها.

ملف منتخب السنغال
تأسيس الاتحاد السنغالي: 1960
تصنيف الفيفا: 20
 المشاركات: 3
 

                                                                             منتخب السنغال في كأس العالم

 

 أبرز المعلومات عن المنتخب السنغالي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: أليو سيسيه

ستكون هذه المشاركة الثانية على التوالي لأليو سيسيه في كأس العالم كمدرب للسنغال. لقد شارك في 7 من 8 مباريات خاضتها السنغال في البطولة (4 كلاعب و3 كمدرب).

نجم الفريق: ساديو مانيه

 ساهم نجم بايرن ميونيخ ساديو مانيه في إحراز 12 من آخر 25 هدفاً للسنغال في البطولات الرسمية (كأس أمم إفريقيا وكأس العالم) مسجّلاً 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

جدول مباريات السنغال في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

21 نوفمبر 2022
19:00

 استاد الثمامة  السنغال - هولندا

25 نوفمبر 2022
16:00

استاد الثمامة

قطر - السنغال

29 نوفمبر 2022
18:00

 استاد خليفة الدولي الإكوادور - السنغال
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