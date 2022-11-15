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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب السعودية - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرّف على ملف منتخب السعودية المشارك في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والذي سيتنافس مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة.

AFP

بلغت السعودية نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها (1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).

وتحققت مشاركات "الأخضر" في آخر 8 نسخ من البطولة إذ فشلت السعودية في التأهل فقط في 2010 و 2014.

نوادر وإحصاءات

●    فازت السعودية في 3 من 16 مباراة بكأس العالم (ت2 خ11)، ولكن آخر فوز تحقق في آخر مباراة بدور المجموعات 2018 (2-1 على مصر).
●    تتطلع السعودية أن تحقق انتصارين متتاليين في كأس العالم منذ 1994، وتتطلع أن تحقق الفوز في أول مباراة لها في دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.
●    فشلت السعودية في التسجيل في 9 من 16 مباراة بكأس العالم، 56% وهي أعلى نسبة لمنتخب آسيوي خاض 5 مباريات أو أكثر في البطولة.
●    بات صالح الشهري أفضل هداف في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم بـ4 أهداف (بالتساوي مع 5 لاعبين). سجّل مهاجم الهلال أهدافه الـ4 من 4 تسديدات على المرمى (13 تسديدة بالمجمل).
 


 

ملف منتخب السعودية

  • تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: 1956
  • تصنيف الفيفا: 51
  •  المشاركات: 6

 

منتخب السعودية في كأس العالم

أبرز المعلومات عن المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: إيرفي رونار

 شارك الفرنسي إيرفي رونار (54 عامًا) في كأس العالم 2018 عندما قاد المنتخب المغربي لكنه لم ينجح في تخطّي دور المجموعات أو الفوز في أي مباراة (ت1 خ2).

نجم الفريق: 

سالم الدوسري

يعدّ سالم الدوسري (31 عامًا) من أبرز لاعبي المنتخب السعودي. خاض متوسط الميدان 66 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجّل خلالها 17 هدفًا.

جدول مباريات السعودية في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

22 نوفمبر 2022
13:00

استاد لوسيل

الأرجنتين - السعودية

26 نوفمبر 2022
16:00

استاد المدينة التعليمية

بولندا - السعودية

30 نوفمبر 2022
22:00

استاد لوسيل

 السعودية - المكسيك
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