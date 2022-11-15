ملف منتخب السعودية - كأس العالم FIFA قطر 2022™

بلغت السعودية نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها (1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).
وتحققت مشاركات "الأخضر" في آخر 8 نسخ من البطولة إذ فشلت السعودية في التأهل فقط في 2010 و 2014.
نوادر وإحصاءات
● فازت السعودية في 3 من 16 مباراة بكأس العالم (ت2 خ11)، ولكن آخر فوز تحقق في آخر مباراة بدور المجموعات 2018 (2-1 على مصر).
● تتطلع السعودية أن تحقق انتصارين متتاليين في كأس العالم منذ 1994، وتتطلع أن تحقق الفوز في أول مباراة لها في دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.
● فشلت السعودية في التسجيل في 9 من 16 مباراة بكأس العالم، 56% وهي أعلى نسبة لمنتخب آسيوي خاض 5 مباريات أو أكثر في البطولة.
● بات صالح الشهري أفضل هداف في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم بـ4 أهداف (بالتساوي مع 5 لاعبين). سجّل مهاجم الهلال أهدافه الـ4 من 4 تسديدات على المرمى (13 تسديدة بالمجمل).
ملف منتخب السعودية
- تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: 1956
- تصنيف الفيفا: 51
- المشاركات: 6
|
أبرز المعلومات عن المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
|
المدرب: إيرفي رونار
|شارك الفرنسي إيرفي رونار (54 عامًا) في كأس العالم 2018 عندما قاد المنتخب المغربي لكنه لم ينجح في تخطّي دور المجموعات أو الفوز في أي مباراة (ت1 خ2).
|
نجم الفريق:
سالم الدوسري
|
يعدّ سالم الدوسري (31 عامًا) من أبرز لاعبي المنتخب السعودي. خاض متوسط الميدان 66 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجّل خلالها 17 هدفًا.
|
جدول مباريات السعودية في الدور الأول
|
التاريخ
|
الملعب
|
المباراة
|
22 نوفمبر 2022
|
استاد لوسيل
|
الأرجنتين - السعودية
|
26 نوفمبر 2022
|
استاد المدينة التعليمية
|
بولندا - السعودية
|
30 نوفمبر 2022
|
استاد لوسيل
|السعودية - المكسيك