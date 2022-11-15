ملف منتخب السعودية - كأس العالم FIFA قطر 2022™

بلغت السعودية نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها (1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).

وتحققت مشاركات "الأخضر" في آخر 8 نسخ من البطولة إذ فشلت السعودية في التأهل فقط في 2010 و 2014.

نوادر وإحصاءات

● فازت السعودية في 3 من 16 مباراة بكأس العالم (ت2 خ11)، ولكن آخر فوز تحقق في آخر مباراة بدور المجموعات 2018 (2-1 على مصر).

● تتطلع السعودية أن تحقق انتصارين متتاليين في كأس العالم منذ 1994، وتتطلع أن تحقق الفوز في أول مباراة لها في دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.

● فشلت السعودية في التسجيل في 9 من 16 مباراة بكأس العالم، 56% وهي أعلى نسبة لمنتخب آسيوي خاض 5 مباريات أو أكثر في البطولة.

● بات صالح الشهري أفضل هداف في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم بـ4 أهداف (بالتساوي مع 5 لاعبين). سجّل مهاجم الهلال أهدافه الـ4 من 4 تسديدات على المرمى (13 تسديدة بالمجمل).







ملف منتخب السعودية

تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: 1956

تصنيف الفيفا: 51

المشاركات: 6