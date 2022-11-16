ملف منتخب الدنمارك - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه هي المرة السادسة التي تشارك فيها الدنمارك في كأس العالم لكرة القدم (1986، 1998، 2002، 2010، 2018 و2022).

وهي المرة الثانية فقط التي تتأهل فيها الدنمارك في مشاركتين متتاليتين.

نوادر وإحصاءات



● تجاوزت الدنمارك دور المجموعات في أربع من مشاركاتها الخمس السابقة في كأس العالم، لكنها لم تتقدم أبداً لأكثر من الدور ربع النهائي (1998).

● فازت الدنمارك بتسع مباريات من أصل 10 في تصفيات كأس العالم، وخسرت فقط ضد اسكتلندا. حافظت الدنمارك على نظافة شباكها في دور المجموعات من التصفيات الأوروبية أكثر من أي فريق آخر (8).

● لم يسجل أي لاعب أهدافاً للدنمارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ أكثر من يواكيم مايهل (5 أهداف، متساوياً مع أندرياس سكوف أولسن)، في حين لم يشارك أي لاعب بشكل مباشر في أهداف أكثر للدنمارك خلال آخر بطولة كبرى (يورو 2020) من مايهل (3 - 2 أهداف، 1 تمريرة حاسمة).

● سجل يوسف بولسن هدفاً واحداً في كأس العالم 2018، وهدفين في يورو 2020. يمكن أن يصبح ثالث لاعب دنماركي فقط يسجل في ثلاث بطولات كبرى مختلفة، بعد مايكل لاودروب (كأس العالم 1986، يورو 1988 وكأس العالم 1998) وجون دال توماسون (كأس العالم 2002، يورو 2004 وكأس العالم 2010).

ملف منتخب الدنمارك

تأسيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم: 1889

تصنيف الفيفا: 10

المشاركات: 6