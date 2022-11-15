ملف منتخب الإكوادور - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة الرابعة للإكوادور في كأس العالم. سجل لاعبو المنتخب الإكوادوري 27 هدفاً في التصفيات وهي أعلى محصلة تهديفية لهم.
نوادر وإحصاءات
- خاضت الإكوادور 10 مباريات في كأس العالم، حققت 4 انتصارات وتعادل وتعرّضت لـ5 هزائم. جميع مبارياتهم كانت أمام منتخبات من قارتين فقط، هما أوروبا والكونككاف.
- حققت الإكوادور أفضل أداء لها في كأس العالم 2006 عندما وصلت لدور الـ16. وهي النسخة الوحيدة التي نجحت خلالها في الفوز في مباراتها الافتتاحية عندما فازت على بولندا 2-0.
- لم تخسر الإكوادور في آخر مباراتين بكأس العالم (فوز وتعادل). وإن تجنّبت الخسارة في هذه المباراة فستعادل أطول سلسلة لها من عدم الخسارة في 3 مباريات متتالية عندما حققت ذلك في آخر مباراة في نسخة 2002 وأول مباراتين في نسخة 2006.
ملف منتخب الإكوادور
- تأسيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم: 1925
- تصنيف الفيفا: 46
- المشاركات: 4
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أبرز المعلومات عن المنتخب الإكوادوري قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: الأرجنتيني غوستافو ألفارو
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تولى غوستافو ألفارو (60 عاماً) تدريب الإكوادور في العالم 2020 بعد أن درّب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في موسم 2019-2020.
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نجم الفريق:
إينير فالنسيا
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إينير فالنسيا (32 عامًا) هو قائد المنتخب الإكوادوري وأبرز لاعبيه.
خاض فالنسيا 74 مباراة دولية وسجّل 35 هدفاً.
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جدول مباريات الإكوادور في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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20 نوفمبر 2022
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استاد البيت
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قطر - الإكوادور
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25 نوفمبر 2022
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استاد خليفة الدولي
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هولندا - الإكوادور
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29 نوفمبر 2022
|استاد خليفة الدولي
|الإكوادور - السنغال