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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب الإكوادور - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرف على ملف منتخب الإكوادور المشارك في كأس العالم FIFA قطر 2022™ حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر وهولندا والسنغال.

Reuters

ستكون هذه المشاركة الرابعة للإكوادور في كأس العالم. سجل لاعبو المنتخب الإكوادوري 27 هدفاً في التصفيات وهي أعلى محصلة تهديفية لهم.

نوادر وإحصاءات

  •  خاضت الإكوادور 10 مباريات في كأس العالم، حققت 4 انتصارات وتعادل وتعرّضت لـ5 هزائم. جميع مبارياتهم كانت أمام منتخبات من قارتين فقط، هما أوروبا والكونككاف.
  •  حققت الإكوادور أفضل أداء لها في كأس العالم 2006 عندما وصلت لدور الـ16. وهي النسخة الوحيدة التي نجحت خلالها في الفوز في مباراتها الافتتاحية عندما فازت على بولندا 2-0.
  • لم تخسر الإكوادور في آخر مباراتين بكأس العالم (فوز وتعادل). وإن تجنّبت الخسارة في هذه المباراة فستعادل أطول سلسلة لها من عدم الخسارة في 3 مباريات متتالية عندما حققت ذلك في آخر مباراة في نسخة 2002 وأول مباراتين في نسخة 2006.
     

ملف منتخب الإكوادور

  • تأسيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم: 1925
  • تصنيف الفيفا: 46
  •  المشاركات: 4

 

منتخب الإكوادور في كأس العالم

 أبرز المعلومات عن المنتخب الإكوادوري قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: الأرجنتيني غوستافو ألفارو

 تولى غوستافو ألفارو (60 عاماً) تدريب الإكوادور في العالم 2020 بعد أن درّب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في موسم 2019-2020.

نجم الفريق: 

إينير فالنسيا

 إينير فالنسيا (32 عامًا) هو قائد المنتخب الإكوادوري وأبرز لاعبيه.

خاض فالنسيا 74 مباراة دولية وسجّل 35 هدفاً.

جدول مباريات الإكوادور في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

20 نوفمبر 2022
19:00

استاد البيت

قطر - الإكوادور

25 نوفمبر 2022
19:00

استاد خليفة الدولي

هولندا - الإكوادور

29 نوفمبر 2022
18:00

 استاد خليفة الدولي الإكوادور - السنغال
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