ملف منتخب أستراليا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهلت أستراليا للمرة السادسة لكأس العالم (1974، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022) والخامسة على التوالي منذ 2006.

وودّع المنتخب الأسترالي البطولة من دور المجموعات في 4 من مشاركاته الـ5 السابقة وتأهل فقط في 2006، عندما خرج في دور الـ16 أمام إيطاليا التي نجحت في تحقيق اللقب في نهاية البطولة.

نوادر وإحصاءات



● واجهت أستراليا المنتخبات التي توجّت بكأس العالم في 3 من مشاركاتها الـ5 السابقة في المونديال وخسرت في جميعها – ألمانيا في 1974 (0-3)، إيطاليا في 2006 (0-1)، وفرنسا في 2018 (1-2).

● فازت أستراليا في 13% من مبارياتها بكأس العالم (2/16)، فقط بلغاريا (12% 3/26) تمتلك نسبة فوزٍ أقل بين المنتخبات التي خاضت 10 مباريات على الأقل في البطولة.

● خاضت أستراليا بطولة كأس العالم بمدرب مختلف في جميعها مشاركاتها، غراهام أرنولد سيكون ثاني مدرب يقود المنتخب في البطولة بعد مشاركته كلاعب بعد أنجي بوستيكوغلو.

● سجّلت أستراليا آخر 3 أهداف لها في كأس العالم من علامة الجزاء بتوقيع مايل جيدناك. بالفعل 4 من أهداف أستراليا الـ13 تحققت من علامة الجزاء (31%)، فقط السعودية (36%) تمتلك نسبةً أعلى من أستراليا بين كافة المنتخبات التي سجلت 10 أهداف على الأقل في البطولة.

● مات ريان الذي خاض جميع مباريات أستراليا الـ11 في الدور الثالث والرابع من التصفيات الآسيوية، قد يشارك للمرة الثالثة في كأس العالم، وإن شارك في جميع مباريات المنتخب في دور المجموعات فسيعادل مواطنيه مارك بريشيانو وتيم كاهيل بالمشاركة في 9 مباريات بالبطولة.



ملف منتخب أستراليا

تأسيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: 1961

تصنيف الفيفا: 38

المشاركات: 6