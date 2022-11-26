مدرب الولايات المتحدة يثني على أداء لاعبيه

وأوضح برهالتر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة، أن المنتخب أظهر مستوى جيدا في المباراة التي كان يبحث فيها عن الفوز والنقاط الثلاث، معربا عن رضاه عن أداء لاعبيه الذين كانوا ندا قويا أمام منافسهم الإنكليزي.

وقال "عملنا في المباراة أن نكون مركزين، وأن نضغط على المنافس طوال زمن المباراة، إلا أن اللاعبين لم يوفقوا بالتسجيل في المباراة رغم الأداء الجيد، والتميز بأسلوب لعب متميز في خط الدفاع، لاسيما في ظل امتلاك المنتخب الإنكليزي عناصر لديها قدرات فنية عالية"، مشيرا إلى تمكن المنتخب الأمريكي من صنع عديد الفرص، ولكنه افتقد لتسجيل الأهداف.

كما شدد غريرغ برهالتر على أن كرة القدم توحد الشعوب، وأن مباراة المنتخب الأمريكي المقبلة أمام إيران ستكون مباراة تنافسية، لأنها ستحدد المتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، منوها إلى أن المباريات المصيرية في البطولات الكبرى تحتاج إلى المزيد من التركيز، والإيمان بحظوظ التأهل التي ستحددها المباريات الأخيرة في هذه المجموعة.

ولفت مدرب منتخب أميركا إلى تطور مستوى الدوري المحلي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء اللاعبين، وعلى جودة لعب المنتخب في مبارياته في كأس العالم، معتبراً أن منتخبه كان مميزاً في جميع أوقات مباراة هذه الليلة، على أمل أن يوفق في تقديم مستوى أفضل في المباراة المقبلة والمصيرية أمام إيران لخطف بطاقة التأهل للدور السادس عشر من البطولة.

