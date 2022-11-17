مجموعة beIN الإعلامية تكشف عن خططها لتغطية مكثفة وغير مسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022™

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وقنواتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS عن خططهم لتقديم تغطية مكثفة وغير مسبوقة لمجريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمن المجموعة الإعلامية الرائدة تغطية جميع فعاليات البطولة على أكمل وجه من خلال 20 استديو مزوّد بأحدث التجهيزات في مختلف أنحاء الدولة، مع 18 ساعة بث مباشر يومياً على كلٍّ من قنواتها الثمانية بأربع لغات وبمشاركة أهم المحللين في عالم كرة القدم.

وبصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى فرنسا، تؤدي المجموعة دوراً مهماً في الترويج لدولة قطر والبطولة، التي تستمر من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وذلك خلال التغطية المميزة التي تقدّمها عالمياً قبل البطولة وخلالها.

وتمكّنت beIN خلال الـ19 عاماً الماضية من تحويل مقرّها في قطر إلى أحد أكبر مؤسسات البث في العالم في مجال الرياضة والترفيه، ما يجعلها الأكثر استعداداً لإعداد تغطية حصرية ومعمقة للبطولة التي تستضيفها المنطقة للمرة الأولى وتقديمها بأربعة لغات للمتابعين في قطر والعالم العربي.

قال السيّد محمد البدر، مدير شبكة قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مضى أكثر من 10 سنوات منذ أن دخلت قطر التاريخ بفوزها بحقوق استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ومنذ ذلك الوقت، بذلنا في beIN جهوداً دؤوبة لتقديم تجربة لا مثيل لها في العالم لجميع عشاق كرة القدم في المنطقة. وتدرك beIN خصائص دولة قطر كونها عاشت جميع مراحل هذه الرحلة، كما تتميز بحضورها الفريد وقربها من الحدث لتقدم التغطية الأفضل من نوعها في العالم".

وأضاف البدر: "توفر beIN أكثر من 20 استديو مزوّد بأحدث التجهيزات في مختلف أنحاء الدولة، وستّ قنوات جديدة، وتقدم تغطية مميزة بدقّة عالية وفائقة بأربع لغات بحضور أشهر المعلّقين والمراسلين المنتشرين في جميع الملاعب ومناطق المشجعين والفنادق والمعسكرات التدريبية، لتكون beIN SPORTS الخيار الأفضل لمتابعة البطولة الرياضية الأكبر في العالم".

وأطلقت beIN باقةً تضمّ ستّ قنوات beIN SPORTS MAX جديدة تبثّ بدقة عالية، لعرض جميع فعاليات البطولة. وتُقسم مجموعة القنوات التي تبثّ على مدار الساعة حسب اللغة، حيث تبثّ قناتان باللغة العربية؛ واثنتان بالإنجليزية؛ واثنتان بالفرنسية؛ فضلاً عن توفّر تعليق باللغة الإسبانية خلال العرض المباشر للمباريات على القناتين الإنجليزيتين، حيث تمّ اختيار المعلقين الإسبان على قنوات beIN بشكل خاص من الدوري الإسباني للتعليق خلال كلّ مباراة.



وتقدّم كلّ من القنوات الجديدة مجموعة برامج مميزة على مدار الساعة مع تغطية مباشرة وحصريةً لجميع مباريات البطولة الـ64، إضافةً إلى برنامجين صباحيّ ومسائيّ، ومجموعةً من الأفلام الوثائقية والبرامج التمهيدية والتحليلية من أرض الملعب ومختلف أنحاء قطر، والتي يعدّها فريق العمل، وتقارير إخبارية مباشرة تبثّ من قلب الحدث للمنطقة والعالم. كما تنقل قناة beIN 4K جميع المباريات بدقّة فائقة مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية.

ويبدأ البثّ المباشر على قناتيّ beIN SPORTS MAX 1 و2 العربيتين من الساعة 8 صباحاً ويمتد حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت مكّة المكرمة كلّ يوم طوال فترة البطولة. وينطلق البثّ الصباحي مع برنامج هنا قطر لإلقاء الضوء على مجريات اليوم السابق وتغطية أخبار البطولة المستجدة والتمهيد لأحداث اليوم. وتستمرّ التغطية المباشرة خلال كلّ مباراة وتختتم مع برنامج مساء الرياضة في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. وينضمّ إلى استديوهات التحليل العربية أكبر النجوم العالميين من عالم كرة القدم، بمن فيهم ريكاردو كاكا وأليساندرو ديل بيرو وأرسين فينغر وغابرييل باتيستوتا ورود خوليت. وبإمكان المشاهدين تحديد اللغة من خلال جهاز التحكم عن بعد في جهاز الاستقبال الرقمي الخاص بـ beIN بدون ترجمة عربية، ما يعني قدرة المشاهدين على سماع إجابات نجومهم العالميين باللغة الإنجليزية بدلاً من الترجمة العربية.

ويبدأ البث المباشر على قناتي beIN SPORTS MAX 3 و4 الإنجليزية كل يوم من الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. وتبدأ التغطية ببرنامج "World Cup Daily" الذي يقدمه مات سبيرو واللاعبة الكندية الدولية السابقة كايلين كايل. وستمهّد beIN لجميع المباريات مع برنامج "Countdown" المباشر الذي تقدمه نيكي كروسبي إلى جانب جيسون مكاتير الذي مثّل أيرلندا في كأس العالم 1994 و2002. كما يقدم التغطية المباشرة للمباريات ريتشارد كيز وآندي جراي وريشمين تشودري، الذين سينضم إليهم في الاستوديو بعض أبرز اللاعبين للتعليق على المباريات، بمن جون تيري وجو كول وبيتر شمايكل وجاري نيفيل. ومن جهةٍ أخرى ينقل كلٌّ من كاري براون وآران سامرز وآندي كير وأدريانو ديل مونتي جميع التفاصيل، مع تقارير ميدانية من جميع الملاعب والمعالم البارزة في جميع أنحاء قطر.

بينما تعرض قناتا beIN SPORTS MAX 5 و6 باللغة الفرنسية برامج وأفلام وثائقية يومية تمهيداً للبطولة، يتصدّرها برنامج "The D-Day" الذي يروي فيه اللاعب بول بوجبا قصة يوم فوز المنتخب الفرنسي بنسخة البطولة التي أقيمت في موسكو عام 2018. وتعرض القناتان مع بدء مجريات البطولة أربعة برامج يومية تقدّم تحليلات ما قبل وما بعد المباراة، وتغطّي جميع المؤتمرات الصحفية والحصص التدريبية والأجواء الحماسية في مناطق المشجعين. ويغطي فريق التعليق الفرنسي لدى beIN جميع المباريات على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى أن الاستوديوهات الفرنسية التي تستضيف لاعبين سابقين ومشهورين، أمثال لويس فيرنانديز وسوني أندرسون ومارسيل ديساي.

وتبثّ قناة beIN SPORTS الإخبارية، قناة الأخبار الرياضية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مباشرةً لمدة 18 ساعة متواصلة يومياً طيلة أيام البطولة، حيث تغطي القناة آخر الأخبار وردود الأفعال وأحدث المستجدات من المعسكرات التدريبية قبل وبعد المباريات، إلى جانب تغطية مجريات المؤتمرات الصحفية ومناطق المشجعين. كما تتوفر نشرة أخبار الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة بلغة الإشارة أيضاً، حرصاً من القناة على جعلها في متناول مختلف فئات المجتمع.

فضلاً عن ذلك، أنتجت beIN أكثر من 70 ساعة من المحتوى الفريد حول البطولة والمخصص للعرض على مختلف قنواتها، تتضمن أفلاماً وثائقية من إنتاج beIN وبرامج حول الفرق الـ32 المتأهلة ونجوم البطولة من الماضي والحاضر، واللاعبين المميزين في بطولة هذا العام، وتحضيرات الدولة المستضيفة، وغيرها الكثير.

ويحظى متابعو قناة "تلفزيون ج" المخصصة للأطفال بفرصة متابعة برنامج ترفيهيّ رياضيَ "مرحباً 2022" لمدّة ساعتين يومياً طيلة أيام البطولة. ويقدّم هذا البرنامج مسابقات تطرح أسئلة في مجال كرة القدم على 28 شخصية شهيرة وعشرات الأطفال، ويبثّ من استديو مخصص لقنوات beIN في منطقة المشجعين الخاصة بمؤسسة قطر في حديقة الأكسجين. ويأتي البرنامج في إطار الفعاليات العائلية الكثيرة التي تجرى في المنطقة العائلية الممتدة على 400 متر مربع، والتي تستضيف ضيوفاً مميزين وألعاباً تفاعلية ومجموعة من المسابقات الرقمية، إلى جانب منصة مخصصة لبرنامج المسابقات الذي يقدمها شخصية "ج" الشهيرة "عنبر". وفي استوديو يبث من منطقة "مشيرب"، ستقدم القناة أربع فقرات منوّعة: الرياضة للجميع، وصحتك في غذائك، وحروف ومعان، إلى جانب فقرة الرسام.

وتستمر تغطية beIN الرقمية المميزة على مدار الساعة تمهيداً للبطولة وخلالها وبعد انتهائها، حيث تقدّم محتوى الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التفاعلية وأبرز اللقطات من المباريات الـ64 كافةً، وما وراء الكواليس، ومقابلات مع اللاعبين والمدربين، وتقارير خاصة، وتحليلات الفرق، وتغطية مميزة من الاستديو، وردود أفعال الجماهير، وأبرز المستجدات، وتعليقاً مستمراً على جميع المباريات، فضلاً عن شريط المقتطفات الذي يتم تحديثه باستمرار بأفضل اللقطات من البطولة.

وتبثّ beIN برامجها مباشرةً من أكثر من 20 استديو طيلة البطولة. ويقع مقرّ القناة الحديث في قلب العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى 16 استديو جديد خصيصاً لنقل مجريات البطولة من الملاعب وفي مواقع استراتيجية مطلّة على أبرز المعالم في مختلف أنحاء الدولة، مثل حديقة البدع وسوق واقف وحديقة الشيراتون وحديقة متحف الفن الإسلامي. وتحظى beIN بصفتها الناقل الرسمي للدولة المستضيفة بمواقع مميزة على جانب الملعب لتضمن التغطية الأفضل لمشاهديها.

كما تم تجهيز استديو خاص مزوّد بتقنيات الواقع الممتد (XR) والمعزز (AR) والافتراضي (VR) لعرض برنامج للعدّ التنازلي مباشرةً قبل كلّ من مباريات البطولة الـ64. ويقدم برنامج العدّ التنازلي للمشاهدين تجربة غامرة تأخذهم في رحلة مشوقة إلى مواقع مختلفة تضمّ ملاعب البطولة وأماكن إقامة الفرق وأبرز المعالم في دولة قطر.

ويضمّ فريق العمل المميز 24 مراسلاً جوالاً خبيراً ضمن دولة قطر و34 مراسلاً يعملون على نقل ردود الأفعال المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب 40 نجمٍ من أهم الأسماء في عالم كرة القدم لتغطية جميع المواضيع الهامة في البطولة، بمن فيهم فائزِون سابقون بالبطولة، ولاعبون دوليون من القارات الخمس، وأساطير كرة القدم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة خبراء عالميين تضمّ مدربين رفيعي المستوى ومعلقين مشهورين وحكّاماً خبيرين.