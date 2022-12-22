مجموعة beIN الإعلامية ترحب باللاجئين في مقرّها الرئيسي بإطار دعمها لمبادرة قطر 2022 فرحة للجميع

وجاءت هذه الزيارة بقيادة الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وبالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية وبدعم من صندوق قطر للتنمية وbeIN SPORTS واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بهدف تعزيز ثقافة السلام والاندماج الاجتماعي وتسليط الضوء على دور الرياضة في التخفيف من معاناة الدول المتضررة، فضلاً عن دعم الصحة النفسية لدى النازحين واللاجئين ومشاركتهم أجواء الفرح الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA™ الأولى في المنطقة.

وتمكّن اللاجئون من تركيا وسوريا والسودان والصومال وأوزبكستان واليمن والعراق من رؤية استوديوهات beIN الحديثة، ليطلعوا عن كثب على المرافق التي تحظى بحقوق بث الفعاليات الرياضية وتقدم برامج متنوعة. وتمّت دعوة اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً إلى الدوحة من قبل وزارة الخارجية، كما تمكنوا خلال فترة وجودهم في الدوحة من حضور مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين المغرب وكرواتيا.

وفي إطار هذه المبادرة، تمّ إنشاء العديد من مناطق المشجعين في جميع أنحاء العراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان واليمن، حيث بثّت شاشات تلفزيونية ضخمة تغطية beIN SPORTS لمباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجاناً.