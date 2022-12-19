مبابي يعلّق على خسارة نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™



وأرفق كيليان مبابي رسالته بصورة له يبدو فيها حزيناً ويحمل جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف (8)، إضافة إلى العلم الفرنسي ورمز تعبيري لأيادي مشبوكة.

وبدت خيبة الأمل واضحة على مهاجم باريس سان جيرمان، في حين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول مواساته بعد الخسارة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

في المقابل، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على تويتر عبارة حزينة تلخص ما يمر به اللاعبون والطاقم التدريبي مفادها "الاستيقاظ صعب" وحثّ المؤيدين على "بعث رسائل دعم" إليهم.

من ناحيته، بعث المهاجم ماركوس تورام رسالة بقلب مكسور، مرفقة بصورة ينظر فيها بحزن إلى الكأس الذهبية التي فشل المنتخب الفرنسي في الاحتفاظ بها لأربع سنوات جديدة بعد التتويج بمونديال روسيا 2018.

