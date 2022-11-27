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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

مارتينيز: "بلجيكا ليست في أفضل مستوياتها"

قال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام المغرب بهدفين نظيفين في كأس العالم FIFA قطر 2022™ إن فريقه ليس في أفضل مستوياته.

Reuters

وصرّح مارتينز قائلاً: "كنا أقوى في الشوط الأول وكدنا نسجل واستحوذنا على الكرة واخترقنا منطقة جزاء المنافس من دون انهاء الهجمات، ولم نكن أنفسنا رغم أننا مررنا في فترات جيدة. وضعنا المغرب في صعوبات دفاعياً ولكن في الشوط الثاني تراجعنا قليلاً وسجل المغرب الهدف الاول واعتقد أن الثاني سُجّل لأننا تلقينا الأول".

وعن تراجع مستوى كيفن دي بروين في البطولة: "أعتقد أن بلجيكا ليست في أفضل مستوياتها. لم نخسر الرغبة في الفوز والعمل ولكن مع الكرة لم نكن انفسنا ولا اعتقد انه فقط كيفن دي بروين... كرة القدم هي لعبة جماعية وكل لاعب بإمكانه فردياً ان يصل إلى أعلى المستويات، لكني أعتقد كمنتخب أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
 

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