لويس دي لا فوينتي يخلف لويس إنريكي في تدريب المنتخب الإسباني

وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن دي لا فوينتي "سيُقدَّم الإثنين ويخوض بداية مشواره في آذار/مارس خلال تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا".

وعمل دي لا فوينتي (61 عاماً) منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية لإسبانيا، وحمل ألوان أتليتيك بلباو وإشبيلية وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر.

وأخفقت إسبانيا، بطلة 2010، في بلوغ ربع نهائي المونديال بخسارتها المفاجئة أمام المغرب بركلات الترجيح.

وكان إنريكي (52 عاماً)، قد تولّى تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقاده لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي ونهائي دوري الأمم الأوروبية وخسر أمام فرنسا، ما أثار انتقادات حيال أسلوب لعبه المبني على الاستحواذ العقيم.

وبعد فوز ساحق على كوستاريكا افتتاحاً 7-0 هو الأكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2.

وفي ثمن النهائي، استحوذ المنتخب الإسباني على الكرة أمام نظيره المغربي، بيد أنه خسر أمامه بركلات الترجيح 0-3 بعد تعادلهما دون أهداف.