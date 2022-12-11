لوريس: "منتخب المغرب يجيد اللعب تحت الضغط"

وأضاف الحارس البالغ من العمر 35 عاماً في تصريح له خلال جلسة إعلامية بمقر إقامة المنتخب الفرنسي بالدوحة: "لقد كانت مباراة صعبة، وقد حاولنا الصمود بوجه الهجمات الإنكليزية، ونجحنا في المحافظة على حالة الهدوء والتركيز".

وقال حارس فريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي: "المنتخب الإنكليزي قدّم مباراة قوية وكان قريباً من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة".

وأعرب لوريس عن حزنه لإضاعة زميله في فريق توتنهام هاري كين قائد المنتخب الإنكليزي ركلة الجزاء الثانية، مشيراً إلى أنّه تربطه صداقة قوية مع كين ويحترم تاريخه الكبير كلاعب.

وتابع: "توقعت أن يسدّد كين ركلة الجزاء الأولى بشكل مُختلف عن الطريقة المُعتادة بيد أنّه لعبها بأسلوبه الخاص، فيما ذهب في الاتجاه نفسه لحظة تسديد كين لركلة الجزاء الثانية وقد شعر كين أنّ لوريس ربما يتصدى لها فصوّبها بقوة لتخرج الكرة فوق القوائم بشكل تراجيدي، ولكن أنا على يقين أن كين سينهض بسرعة ويعود بقوة في المرحلة المقبلة".

وأوضح لوريس، الذي بات اللاعب الأكثر مُشاركة مع المنتخب الفرنسي عبر التاريخ إذ وصل إلى المباراة رقم 143: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام المنتخب المغربي في الدور المقبل، وقد شاهدت عدة مباريات لهذا المنتخب الذي نجح في إقصاء منتخبات كبيرة على غرار إسبانيا وبلجيكا والبرتغال،ويلعب بأسلوب مميز خاصة تحت الضغط، وسنحاول اللعب بأسلوبنا المُعتاد من أجل بلوغ المباراة النهائية والمُحافظة على اللقب المونديالي".

وتجاوز لوريس، بوصوله إلى المباراة 143 مع منتخب بلاده، رقم المدافع السابق ليليان تورام الذي كان ينفرد به منذ عام 2008 بواقع 142 مباراة دولية.