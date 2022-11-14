وقال قائد المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في "كليرفونتان" المقر التدريبي لحامل اللقب، إنه يجب إظهار الاحترام للدولة المضيفة للمونديال"، مضيفا: "عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، وسأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر".

وتصل بعثة المنتخب الفرنسي إلى الدوحة الأربعاء القادم من أجل خوض الفترة الإعدادية الأخيرة قبل مباراته الأولى في البطولة التي تجمعه مع منتخب أستراليا يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

