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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

لوريس قائد الديوك: علينا احترام ثقافة دولة قطر

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أكد هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا لكرة القدم، أنه يجب إظهار الاحترام لدولة قطر مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر.

Reuters

وقال قائد المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في "كليرفونتان" المقر التدريبي لحامل اللقب، إنه يجب إظهار الاحترام للدولة المضيفة للمونديال"، مضيفا: "عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، وسأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر".

وتصل بعثة المنتخب الفرنسي إلى الدوحة الأربعاء القادم من أجل خوض الفترة الإعدادية الأخيرة قبل مباراته الأولى في البطولة التي تجمعه مع منتخب أستراليا يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.
 

هوغو لوريس منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™
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