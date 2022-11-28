لاعبو كرواتيا يعربون عن سعادتهم بالفوز على كندا

وقال بورنا باريسيتش مدافع المنتخب الكرواتي في تصريح له عقب المباراة:" المنتخب الكندي قدم أداءً جيداً في بداية الشوط الأول وضغط علينا وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، حاولنا الرجوع في النتيجة وقدنا العديد من المحاولات الهجومية ونجحنا في تسجيل هدفين في الشوط الأول واستعدنا الثقة، وفي الشوط الثاني تمكنا من إضافة هدفين".

وأضاف :" حققنا المهم وحصدنا 3 نقاط والآن نفكر في مباراتنا المقبلة أمام بلجيكا، المنتخب الكندي قدم مردوداً قوياً في الشوط الأول لكنه تراجع بدنياً في آخر الشوط وقبلت شباكه 4 أهداف رغم محاولاته لكنه لم يتمكن من تصحيح أخطائه".

بدوره، قال يوشكو غفارديول مدافع منتخب كرواتيا: "استقبلنا هدفا من هفوة دفاعية لكن سرعان ما تداركنا الأمر ونجحنا في التهديف وتحقيق الفوز وهذا المهم".

وأضاف: "لدينا الآن في رصيدنا 4 نقاط ونسعى لتحقيق الفوز في مباراتنا المقبلة أمام بلجيكا لحسم التأهل في صدارة المجموعة السادسة وسنستعد جيدا لمباراتنا المقبلة ونتمنى أن يكون الحظ حليفنا".

هوتشينسون حزين للخسارة

في المقابل، أعرب أتيبا هوتشينسون قائد منتخب كندا عن أسفه لخسارة منتخبه اليوم أمام نظيره الكرواتي.

وقال عقب المباراة: "واجهنا منتخباً قوياً ويمتلك خبرة كبيرة في كبرى البطولات ويمتلك لاعبين نجوم ولهم قدرات كبيرة، نجحنا في تسجيل الهدف الاول لكننا فشلنا في المحافظة على تقدمنا رغم المردود القوي والفرص العديدة التي أضعناها في الشوط الاول، في المقابل نجح منافسنا في قلب نتيجة المباراة وأنهى الشوط الاول متقدما بهدفين وحاولنا العودة في النتيجة في الشوط الثاني وتعديل الكفة لكن الحظ لم يحالفنا، في المقابل نجح منتخب كرواتيا في اضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني لينهي المباراة متقدما بأربعة أهداف مقابل هدف".

وأضاف: "خسرنا في مباراتنا الأولى ضد بلجيكا بهدف دون رد ولم نقدم حينها المردود المطلوب واليوم تلقينا الخسارة الثانية للأسف رغم المردود الجيد الذي قدمناه في أول المباراة"