لاعبو الدوري الإسباني الأكثر حضوراً في نصف النهائي

بعد إقصاء إنكلترا، البرازيل والبرتغال، تراجع ممثلو الدوري الإنكليزي من 62 لاعباً إلى 15، بفارق لاعب عن الدوري الإيطالي (14) رغم غياب سكوادرا أتزورا عن النهائيات في قطر.

وكان الدوري الإسباني تقلّص حجمه بعد ثمن النهائي إثر خروج إسبانيا بركلات الترجيح أمام المغرب، لكنه تصدّر بعد انتهاء ربع النهائي مع 22 لاعباً.

وبفضل منتخبي فرنسا والمغرب، تساوى الدوري الفرنسي (14) مع الإيطالي، متقدّماً بفارق بسيط عن الدوري الألماني (13).

يأتي بعد ذلك الدوريان الكرواتي (6) والمغربي (3) بعد إنجاز التأهل إلى المربع الذهبي. ويتنافس دينامو زغرب الكرواتي (رابع ناد مع أربعة لاعبين) والوداد البيضاوي المغربي (خامس ناد مع ثلاثة لاعبين) مع كبرى الأندية الأوروبية.

لدى الأندية، تراجع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنكليزيان لصالح بايرن ميونيخ الألماني (6)، ثم أتلتيكو مدريد وإشبيلية الإسبانيين (5)، مقابل ثلاثة لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، توتنهام الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

الدوريات الأكثر تمثيلاً في نصف النهائي:

1- الدوري الإسباني: 22 لاعباً (8 أندية)

2- الدوري الإنكليزي: 15 لاعباً (10 أندية)

3- الدوري الإيطالي: 14 لاعباً (10 أندية)

الدوري الفرنسي: 14 لاعباً (8 أندية)

5- الدوري الألماني: 13 لاعباً (7 أندية)

6- الدوري الكرواتي: 6 لاعبين (3 أندية)

7- الدوري المغربي: 3 لاعبين (ناد واحد)