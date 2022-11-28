لابورتا: "ما يحدث في منتخب إسبانيا نتيجة لعمل تشافي الجيد"

وتتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط من مباراتين، بعدما استهلت مشوارها بفوز كبير 7-صفر أمام كوستاريكا قبل التعادل 1-1 مع ألمانيا، إذ تلقت المديح بعد تقديمها لأداء جيدٍ في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وفي المباراة الأولى، أصبح جابي لاعب وسط برشلونة أصغر لاعب على الإطلاق يسجل لصالح إسبانيا في كأس العالم والأصغر على الإطلاق منذ البرازيلي بيليه في 1958.

ويرى لابورتا أنّ إسبانيا مرشحة للفوز باللقب إذ يحسن المدرب لويس إنريكي استغلال اللاعبين الذين دربهم تشافي في برشلونة، الذي يتصدر الدوري الإسباني.

وأبلغ لابورتا الصحفيين اليوم الاثنين: "أعتقد أنّ (أداء إسبانيا) رائع. إنّه مدعاة للفخر في برشلونة أن نرى مستوى لاعبينا

والمنتخب... إنه أحد المرشحين للفوز بكأس العالم إلى جوار البرازيل وفرنسا".

وتابع: "يبلي تشافي بلاء حسناً، نتصدر الدوري. ما يحدث في منتخب إسبانيا نتيجة لعمل تشافي الجيد. كان لويس إنريكي ناجحاً للغاية بالاعتماد على تشكيلة غالبيتها من نادينا، وهو ما يسهل اللعب".

وأضاف: "يستحق تشافي الثناء على أداء هذا المنتخب لأنه منحهم فرصة للعب في الفريق الأول لبرشلونة".



ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الياباني يوم الخميس في الجولة الختامية للمجموعة.