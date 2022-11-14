كيمبيمبي المصاب خارج تشكيلة فرنسا وديزازي مكانه

وكشف بيان الإتحاد قبيل التجمّع الأول للمنتخب الفرنسي في كليرفونتين قبل أسبوع من انطلاق مونديال قطر الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الاوسط أن "كيمبيمبي لعب خمس عشرة دقيقة مع ناديه الأحد، وهي المرة الأولى منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفًا أنه "لا يعتبر نفسه قد تعافى بشكل كاف ليحتفظ بمكانه في خط دفاع الزرق".

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

واتُخذ القرار صبيحة الاثنين قبيل انطلاق الاستعدادات النهائية للمنتخب الفرنسي بعد نقاش بين المدرب ديدييه ديشان والطاقم الطبي.

وعلّق كيمبيبي على غيابه عن كأس العالم بتغريدة على تويتر "لسوء الحظ، فإنّ صحتي تأتي أولاً وقد أظهرت الاختبارات الأخيرة انّه لا أستطيع ضمان أداء بنسبة 200 في المئة ولا أرغب في زعزعة استقرار المجموعة".

ويعتبر ابن الـ 27 عاما من ركائز تشكيلة ديشان منذ العام 2018، عندما تمكن مع رفاقه بعد أسابيع من استدعائه للمرة الأولى من إحراز لقب كأس العالم في روسيا.



وهنا التشكيلة المعدّلة:

حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)، ألفونس أريولا (وست هام الإنكليزي)، ستيف مانداندا (رين)

الدفاع: لوكاس هرنانديز وبنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وليام صليبا (أرسنال الإنكليزي)، أكسل ديزازي (موناكو)

الوسط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو غندوزي وجوردان فيريتو (مرسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، عثمان ديمبيليه (برشلونة الإسباني)، أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني).

