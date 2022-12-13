كيف كتب أسود المغرب التاريخ بالأرقام والحقائق

وفيما يلي نعدد بعض الأرقام التي سجلت مع وصول رجال المدرب وليد الركراكي إلى المربع الذهبي بانتظار فرنسا ومحاولة بلوغ نهائي سيتخطى كل الوصوفات:



- أصبح المغرب أول منتخب إفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، بعد أن تم إقصاء المنتخبات الإفريقية الثلاثة السابقة التي وصلت إلى ربع النهائي (الكاميرون خرجت على يد إنكلترا مونديال 1990، السنغال خرجت مع تركيا 2002 وغانا خرجت مع الأوروغواي في 2010).

- لم يُهزم المغرب في آخر ست مباريات في كأس العالم (فاز 3 وتعادل 3)، وهي أطول سلسلة مباريات لم يخسر فيه منتخب إفريقي في تاريخ المونديال باحتساب تعادلهم مع منتخب إسبانيا 2-2 في آخر مواجهة للمغرب بمونديال روسيا. يليه منتخب الكاميرون 5 مباريات بدون خسارة

- حافظ المغرب على نظافة شباكه في أربع مباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022™، أي أكثر مما حافظ في أول 16 مباراة مونديالية له بين 1970 و 2018 (ثلاث مباريات)

- وبالتالي أصبح مجموع عدد المباريات التي حافظ فيها المغرب على نظافة شباكه 7 مباريات وهو رقم مشترك مع نيجيريا.

- أصبح يوسف النصيري الآن هداف المغرب في كأس العالم بـ3 أهداف. (سدد 6 مرات ولديه 409 دقيقة في كأس العالم)

- هدف زكريا أبو خلال الذي سُجل في الدقيقة 91:51 ضد بلجيكا كان أكثر هدف متأخر للمغرب في نهائيات كأس العالم وهو الهدف الأول للمغرب في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

- ياسين بونو الذي خاض مباراته الخمسين مع المنتخب ضد البرتغال، أصبح أول حارس مرمى إفريقي يخرج بشباك نظيفة في نسخة واحدة من المونديال.

- عندما واجه منتخب المغرب إسبانيا في دور الـ16، أصبح ياسين بونو أيضًا أول حارس مرمى إفريقي ينقذ ركلة ترجيحية في كأس العالم (أنقذ اثنتين).

- فاز المغرب بثلاث مباريات في كأس العالم بقطر، لم يفز أي فريق أفريقي بمزيد من المباريات في نسخة واحدة من كأس العالم.

عندما واجه المغرب إسبانيا في دور الـ16 ، أصبح ياسين بونو أيضًا أول حارس مرمى أفريقي ينقذ ركلة جزاء في ركلات الترجيح في كأس العالم (أنقذ هدفين).

• فاز المغرب بثلاث مباريات في كأس العالم 2022 - لم يفز أي فريق أفريقي بمزيد من المباريات في نسخة واحدة من كأس العالم.لم يسجل أي لاعب معارض في مرمى المغرب حتى الآن في مونديال 2022 ، حيث تم تسجيل هدفهم الوحيد عبر هدف في مرماه ضد كندا. لم يستقبل أي فريق أهداف أقل من المغرب في مونديال 2022.

• وصل وليد الركراكي إلى نصف نهائي المونديال بعد ثماني مباريات فقط مع المنتخب المغربي ، وهو أقل عدد من المباريات قبل بلوغه هذه المرحلة منذ أوتو جلوريا مع البرتغال عام 1966 (المباراة الخامسة). كما أنه أول مدرب أفريقي يصل إلى نصف نهائي المسابقة.



