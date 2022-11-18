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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

كونور كودي: "نحن الآن في قطر ونحترم قواعدها"

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أكد مدافع المنتخب الإنكليزي كونور كودي على احترام ثقافة وعادات وقواعد دولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

وتحدّث كودي قائلاً: "نعتقد أن كرة القدم للجميع، نؤمن بالفريق وبالناس وبأنفسنا وهذا ما نركز عليه ونستمع إليه".

وأضاف: "لقد جئنا إلى قطر وسنحترم القواعد ونحترم قوانين هذا البلد. الجميع هنا من أجل شيء واحد، وهو كرة القدم وهذا ما نؤمن به كفريق وكلاعبين.. هذه هي كرة القدم للجميع، والجميع يحب هذه الرياضة الرائعة".

وأردف كونور قائلاً: "بالطبع نريد أن يأتي كل مشجع إنكليزي ويدعمنا، إنهم يدفعوننا إلى الأمام وهذا ما نريده كفريق. لكن كما قلت سنواصل الإيمان بما نؤمن به كفريق وكلاعبين، ولكن في الزقت الحالي سنحترم كل قوانين قطر".  
 

المنتخب الإنكليزي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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