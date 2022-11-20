كلينسمان يتوقع "كأس عالم مليئة بالمفاجآت"

وتلتقي قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية على استاد البيت الأحد، في أول بطولة تقام في أواخر الخريف والأولى أيضاً في العالم العربي والشرق الاوسط.

وقال كلينسمان (58 عاماً) في مؤتمر صحافي في الدوحة "أعتقد أن النسخة الحالية قد تشهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة، ربما يكون منتخباً إفريقياً أو آسيوياً. إذا كان يتمتع بالشجاعة فربما يستطيع الذهاب بعيداً في هذه البطولة".

وتابع "ليست كأس العالم الحالية نسخة للتقوقع في الدفاع، بل هي تشجع على أن تكون شجاعاً والتقدم إلى الأمام".

وأوضح "لا أعتقد أنك تستطيع الذهاب بعيداً إذا اعتمدت أسلوباً دفاعياً بحتاً".

وختم أنه "على العموم، أعتقد أننا سنشهد بطولة من نوعية عالية، عالية جداً، لأن اللاعبين لم يكونوا في حاجة إلى فترة استعدادات طويلة كما كانت الحال في النسخات السابقة".

وسيكون كلينسمان في النسخة الحالية أحد أفراد اللجنة الفنية التي تقوم بتحليل المباريات في البطولة.

ويترأس اللجنة مدرب أرسنال السابق الفرنسي أرسين فينغر، وتتكون أيضا من ألبرتو زاكيروني (إيطاليا)، ودو-ري تشا (كوريا الجنوبية)، وصنداي أوليسيه (نيجيريا)، وفريد موندراغون (كولومبيا) وباسكال تسوبيربولر (سويسرا)، وسيدعمهم في مهماتهم رئيس برنامج الأداء العالي في الاتحاد الدولي أولف شوت، ورئيس برنامج الأداء والتحليل في كرة القدم في فيفا كريس لوكستون، وكذلك فريق من محللي كرة القدم ومهندسي وعلماء البيانات ومحللي الأداء.

وبالإضافة إلى تحليل الأحداث الواقعة على أرضية الميدان، ستدرس مجموعة الدراسات الفنية التوجهات والتغيرات التي تؤثر على مستقبل اللعبة ومدى انعكاساتها على تأهيل المدربين وتطوير المواهب.

وشرح فينغر ذلك قائلاً "نريد أن نصف ونحلل ونفسر ما يحدث على أرضية الملعب لنلهم الخبراء الفنيين أولاً ومشجعي كرة القدم بشكل عام، ولن نكتفي بجمع مزيد من البيانات مقارنة بما كنا نجمعه من قبل، وإنما نهدف أيضاً إلى إيجاد التوازن الصحيح بين الخبرة الفنية والبيانات، كما نريد أن نبلِّغ المشاهدين بملاحظاتنا الفنية مباشرة وأثناء البطولة، وليس بعد أشهر من نهايتها".