كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة سويسرا

من قبل beIN SPORTS December 6, 2022 18:38 سيكون النجم كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.