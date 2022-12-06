English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة سويسرا

من قبل

سيكون النجم كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters


 

منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق أكيه: "على الفريق بأكمله" أن ي
اقرأ
أكيه: "على الفريق بأكمله" أن يحاول إيقاف ميسي
التالي منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتار
اقرأ
منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا - ملخص مباراة المغرب وإسبانيا وركلات الترجيح
-

آخر الأحداث

>