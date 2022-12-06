كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة سويسرا من قبل beIN SPORTS December 6, 2022 18:38 سيكون النجم كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™. reuters 📰 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼𝕎𝕊: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/OiKlJU44O1 — Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2022 منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق أكيه: "على الفريق بأكمله" أن ي اقرأ التالي منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتار اقرأ - آخر الأحداث December 6, 2022 22:43 سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" December 6, 2022 22:38 برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" December 6, 2022 22:35 أرقام هامة على هامش تأهل المغرب إلى ربع النهائي December 6, 2022 21:56 المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير December 6, 2022 21:39 الركراكي "قدمنا أداءً بطولياً وصنعنا التاريخ" December 6, 2022 19:28 ياسين بونو يهدي التأهل التاريخي للشعب المغربي December 6, 2022 19:18 منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا December 6, 2022 18:38 كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة سويسرا December 6, 2022 16:57 أكيه: "على الفريق بأكمله" أن يحاول إيقاف ميسي December 6, 2022 13:33 شحاتة يشيد باستضافة دولة قطر لكأس العالم